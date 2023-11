Nowy sezon „M jak miłość” to mnóstwo zmian! Po pierwsze „Kulisy serialu” będą teraz emitowane przed odcinkiem, po drugie szykują się spore zmiany w obsadzie! Już teraz wiadomo, że do Emki wróci kilku aktorów, pojawią się też nowe twarze, ale niektórzy znikną z serialu! Zobaczcie, o kogo chodzi?

Które gwiazdy wrócą do "M jak miłość"?

Jak wiadomo w nowym sezonie znów pojawi się Artur Skalski. Nie jest to lubiana postać przez widzów, ale jego wątek zostanie rozszerzony. Nie tylko będzie śledził Izę, ale zacznie też nowe życie z psychiatrą, Darią. Ze Szwecji wróci też Michał i będzie próbował odzyskać Joasię. Pomoże mu Wojtek!

Do serialu po latach wróci też Tomasz Dedek, dawny współwłaściciel hurtowni Krzysztofa Zduńskiego. Teraz jego rola ma być inna, a na zdjęciach aktor pojawiał się u boku Anety i Olka. To może być ciekawy zwrot akcji! Do ekipy dołączy też Grzegorz Wons. Być może będzie on nowym partnerem Aleksandry Chodakowskiej!

Kogo zabraknie w nowym sezonie "M jak miłość"?

W "M jak miłość" pojawi się nowy wątek związany ze śmiercią Kamila Starskiego, granego przez Radosława Krzyżanowskiego. Mężczyzna umrze, a niemal cała rodzina Mostowiaków pojawi się na jego pogrzebie. Potem okaże się, że Starski, który był zakochany w Marysi - zostawił jej list! Wyznaje w nim, że ma syna i to Rogowską prosi o jego odnalezienie. Kto będzie tajemniczym synem Kamila Starskiego? I czy w jakiś sposób będzie związany z rodziną Mostowiaków? O tym dowiemy się już w nowym sezonie.

Będziecie oglądać dzisiejszy premierowy odcinek o 20.55?

