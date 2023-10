Jedną z młodszych bohaterek popularnej telenoweli Ilony Łepkowskiej jest Ania. „M jak miłość” to produkcja TVP, która na antenie jest już ponad dwie dekady. W tym czasie zdążyliśmy się pożegnać, z niektórymi lubianymi bohaterami jak Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski), Hanka Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska), Lucjan Mostowiak (Witold Pyrkosz) czy też Sonia (Barbara Wypych) i Janek (Tomas Kollarik). Twórcy jednak nie lubią próżni i wprowadzają nowe postaci. Jedną z nich jest Ania z „M jak miłość”. Córkę Marty (Dominika Ostałowska) i Norberta Wojciechowskich (Mariusz Sabiniewicz) poznajemy jako małą dziewczynkę. Z czasem okazuje się, że wychowywanie dorastającej na oczach milionów telewidzów nastolatki to bardzo wymagające wyzwanie. Ania z „M jak miłość” kilka razy naprawdę da popalić swoim serialowym rodzicom. Grająca dziewczynę Gabriela Świerczyńska pojawiła się na planie kultowej „Emki” i zastąpiła aktorkę dziecięcą, Weronikę Wachowską. Czas szybko płynie przy popularnej telenoweli i nawet nie zdążyliśmy się zorientować, kiedy młoda gwiazda osiągnęła pełnoletność. Jak wygląda wątek Ani z „M jak miłość”? Co wiemy o Gabrieli Świerczyńskiej? W pewnym momencie miała spore problemy przez postać, którą zagrała i musiała skorzystać z pomocy specjalistów. Metamorfoza, jaką przeszła serialowa Ania z „M jak miłość” wywołała duże kontrowersje wśród telewidzów.

Reklama

Spis treści:

Po sześciu latach kręcenia kultowej „Emki” w serialu pojawia się Ania. „M jak miłość” to produkcja, w której możemy zobaczyć sporo bardzo młodych aktorów. Warto przypomnieć, że Katarzyna Cichopek, czyli Kinga Zduńską zaczęła pracę na planie telenoweli, gdy była jeszcze nastolatką. Na oczach telewidzów dorasta także serialowa Ania z „M jak miłość” – córka Marty i Norberta Wojciechowskich. Dziecko przyszło na świat, gdy jej para dała sobie drugą szansę i zeszła się po latach. Wcześniej Norbert porzucił Martę i ich syna, Łukasza – starszego o trzynaście lat brata Ani. Po śmierci Norberta, który ginie w katastrofie lotniczej w Stanach Zjednoczonych, Anna jest wychowywana przez samotną matką. Później zostaje pasierbicą Andrzeja Budzyńskiego.

Annę z „M jak miłość” z okresu dziecięcego grała Weronika Wachowska („Baby Bump”, „Miłość jest blisko”, „Listy do M. 3”). Do zmiany doszło w 2019 roku, gdy na planie pojawiła się Gabriela Świerczyńska. To ona wcieliła się w rolę dojrzewającej nastolatki, której wątek zostaje rozbudowany przez twórców kultowej „Emki”. Szybko okazuje się, że Anna nie stroni od kłopotów.

Jedną z bohaterek, które zaskakują widzów, bez wątpienia jest nastoletnia Ania. „M jak miłość” przyzwyczaiło nas do dramatów, intryg i romansów, które pojawiają się także w życiu bohaterki Gabrieli Świerczyńskiej. Ania z „M jak miłość” w pewnym momencie zaczyna prześladować swojego nauczyciela, Adama Wareckiego (Wojciech Świeściak). Nastolatka jest zadurzona w pedagogu, natomiast mężczyzna nie odwzajemnia jej uczuć.

Zobacz także

Innego razu serialowa Ania Wojciechowska ląduje na oddziale intensywnej terapii po tym, jak zażywa narkotyki. Dziewczyna zostaje też uwiedziona przez Krisa, który okazuje się bandytą. Z czasem wychodzi na jaw, że chłopak jest członkiem grupy przestępczej, która chce wykorzystać nastolatkę, by zemścić się na jej matce. Przyczynia się do tego również pracoholizm Marty, która skupia się na karierze prawniczki.

Problemy wychowawcze rosną, gdy Ania z „M jak miłość” zaprzyjaźnią się ze starszą Zuzą (Amelia Zawadzka). Dziewczyna przechodzi szokującą metamorfozę. Po grzecznej i poukładanej córce Wojciechowskich nie ma śladu. Nastolatka farbuje włosy, staje się chamska, sięga po papierosy i alkohol. Często okazuje zazdrość i brak szacunku. Wreszcie bohaterka grana przez Gabrielę Świerczyńską trafia na terapię. Jeśli interesują was polscy aktorzy serialowi, którzy pojawili się m.in. w kultowej „Emce”, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem na ten temat.

Marcin Makowski/TVP/East News

Okazuje się, że na terapię wybrała się nie tylko serialowa Ania. „M jak miłość” to produkcja, która zapewnia ogromną rozpoznawalność i popularność, ale wielu aktorów kultowej „Emki” przekonało się na własnej skórze, że sława ma zarówno blaski, jak i cienie. O problemach Gabrieli Świerczyńskiej dowiedzieliśmy się w 2022 roku. Okazało się, że młoda gwiazda potrzebowała pomocy.

Po przemianie w zbuntowaną nastolatkę Ania z „M jak miłość” zaczęła budzić skrajne emocje wśród telewidzów. W mediach społecznościowych pojawił się duży hejt, który jednak spadł nie tylko na fikcyjną postać, ale także 17-letnią wówczas Gabrielę Świerczyńską. W pewnym momencie młoda aktorka musiała wybrać się na terapię, by poradzić sobie z krytyką internautów.

Z czasem serialowa Ania z „M jak miłość” zaczęła coraz bardziej otwarcie mówić o hejcie w sieci. Przypomniała, że choć „Emka” to telenowela, którą żyją miliony Polaków, telewidzowie powinni oddzielać bohaterów stworzonych przez scenarzystów od aktorów. Gabriela Świerczyńska zaznaczyła, że prywatnie niezbyt przypomina córkę Wojciechowskich. Dla młodej aktorki był to wyczerpujący okres.

W świadomości telewidzów Gabriela Świerczyńska żyje jako Ania. „M jak miłość” nie jest jednak debiutem młodej aktorki. Na planie po raz pierwszy pojawiła się w serialu „Plebania”. Miała wówczas zaledwie pięć lat! Dziewczynka wystąpiła gościnnie w produkcji TVP, wcielając się w rolę Brygidy. Później, w 2011 roku Gabriela Świerczyńska dołączyła do obsady „Na dobre i na złe”. Przez cztery lata grała Tosię Soszyńską, córkę Magdy i Piotra Gawryły. Jej wątek z czasem został wygaszony.

Serialowa Ania z „M jak miłość” urodziła się w 2005 roku. Młoda aktorka nie zajmuje się tylko grą, ale pracuje też jako modelka. Na jej Instagramie możemy zobaczyć wiele sesji fotograficznych. Profil gwiazdy obserwuje już ponad szesnaście tysięcy użytkowników. Jak na razie nie zadebiutowała na dużym ekranie. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym innym artykułem na ten temat.

Poza grą w serialach Gabriela Świerczyńska wystąpiła już w wielu reklamach. Reklamowała m.in. pieluchy, proszek do prania, sieć supermarketów, a nawet McDonald’s. Oprócz tego mogliśmy zobaczyć ją, reklamującą sklepy sportowe, odzieżowe, sieć banków, telefonii komórkowych, soki oraz studia fotografii. Młoda aktorka wzięła też udział w kampanii społecznej „Zwykły bohater”, której celem jest nagradzanie niezwykłych czynów zwyczajnych ludzi.

Marcin Makowski/TVP/East News

Wielu telewidzów interesuje, jaka prywatnie jest serialowa Ania. „M jak miłość” zapewniło jej sporą rozpoznawalność, jednak z uwagi na to, że Gabriela Świerczyńska wciąż jest bardzo młodą aktorką, która dopiero niedawno osiągnęła pełnoletność, niewiele wiemy o jej życiu osobistym.

Wschodząca gwiazda telewizji pilnuje swojej prywatności, ale prowadzi Instagram, na którym możemy zobaczyć urywki jej codzienności. Na ten moment nie mamy wiedzy na temat jej związków. Niewykluczone jednak, że z czasem będziemy wiedzieli coraz więcej. Młoda aktorka ma jeszcze dużo czasu.

W rozmowie z mediami Gabriela Świerczyńska zaznaczyła jednak, że prywatnie bardzo różni się od serialowej Ani z „M jak miłość”. Aktorka zdradziła, że nie doświadczyła wielu sytuacji, jakie pojawiają się w życiu jej bohaterki. Możemy zatem wywnioskować, że nastoletnia aktorka nie sprawiała tak poważnych problemów wychowawczych swoim rodzicom. Wiemy, że dziewczyna ma braci.

Gabriela Świerczyńska to nie tylko serialowa Ania. „M jak miłość” to bez wątpienia ważny etap w karierze młodej aktorki, ale gwiazda „Emki” pojawiła się już także w kilku innych odcinkowych produkcjach. Poniżej prezentujemy listę tytułów, w których możecie ją zobaczyć.

„Na dobre i na złe”

„Plebania”

„Prokurator”

„Zawsze warto”

Nastoletnia Gabriela Świerczyńska to przede wszystkim serialowa Ania. „M jak miłość” to produkcja, z którą młoda aktorka spędziła sporo czasu. Przez kilka lat grała również w „Na dobre i na złe”. Swoją karierę natomiast rozpoczęła na planie „Plebanii”. Gwiazda ma też sporo ról epizodycznych w najpopularniejszych serialach. Poniżej przedstawiamy serie, w których wystąpiła gościnnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

Reklama