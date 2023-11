1 z 5

"Na dobre i na złe": Smutne wieści dla fanów kultowego serialu. Emilia Komarnicka, czyli serialowa Agata oraz Katarzyna Dąbrowska, czyli Wiki, znikają z produkcji. Co się stało? Dlaczego? Na jak długo? I czy wrócą? Znamy odpowiedzi na te wszystkie pytania.

W najnowszym dodatku "Party Seriale" dowiemy się, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu TVP 2. Okazuje się, że Agata i Wiki na jakiś czas znikną z serialu. Dlaczego? Emilia Komarnicka, która niedawno wyszła za mąż, pojechała na długą podróż poślubną do Azji, stąd dłuższa przerwa na planie. Co z jej bohaterką? Agata weźmie zaległy urlop i postanowi ruszyć do Azji na charytatywną wyprawę "Kilometry dla Ali", by w ten sposób zebrać pieniądze na egzoszkielet dla sparaliżowanej nastolatki. Tuż przed startem poprosi Szczepana (Kamil Kula), by jej towarzyszył...

A co z Wiktorią? Czytaj na kolejnych stronach :)

