W najbliższą niedzielę (24.09) w premierowym odcinku serialu Polsatu - "W rytmie serca" - do obsady dołączy Małgorzata Foremniak. W ostatnich latach na małym ekranie aktorkę można było zobaczyć w roli jurorki "Mam talent", a teraz w nowym serialu. Co ciekawe jej bohaterka - w odróżnieniu od sympatycznej Zosi Burskiej w "Na dobre i na złe" - to czarny charakter. Foremniak zagra bezwzględną bizneswoman Olgę Krajno, która – żeby zdobyć to, czego pragnie – potrafi zniszczyć życie każdemu, kto stanie na jej drodze.

Zobaczcie, jak gwiazda wygląda w nowym serialu i jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat.

Te niewinne spojrzenie, przyjazny uśmiech na twarzy... Czy pasuje Wam, żeby kochana serialowa Zosia Burska była teraz femme fatale?

