Klasyczna zupa krem z cukinii jest pyszna i sycąca. Delikatny smak podkreśla smażona cebulka z czosnkiem. Najlepiej smakuje z dodatkiem chrupiących grzanek lub pestek dyni. Poniżej znajdziecie łatwy przepis na zupę krem z dyni.

Cukinia to warzywo, które daje nieskończenie wiele możliwości w kuchni. Można z niej przyrządzić pyszne placki, frytki czy babeczki. Jest świetnym dodatkiem do sałatek, pizzy czy makaronu. Jej delikatność warto podkreślić subtelnymi smakami - kremową śmietaną, świeżo mielonym pieprzem i czosnkiem.

Często wykorzystywana jest do różnych przetworów - ketchup z cukinii oraz cukinia kiszona lub marynowana są niezwykle popularne.

Cukinia - witaminy i składniki odżywcze

Ma najwięcej wartości ze wszystkich warzyw dyniowatych. Cukinia jest dobrym źródłem takich witamin i składników, jak:

witamina A,

witaminy z grupy B,

witamina C,

fosfor,

wapń,

żelazo,

potas,

jod.

Cukinia ma bardzo mało tłuszczu i kalorii, 100 g surowej cukinii to zaledwie 15 kcal. To idealne warzywo dla osób na diecie odchudzającej. Z cukinii można przygotować np. makaron spaghetti, który jest zdecydowanie mniej kaloryczny niż ten klasyczny. Warto również wspomnieć, że zapobiega on zatrzymywaniu się wody w organizmie i zakwaszeniu organizmu.

Przepis na zupę krem z cukinii

Składniki na zupę z cukinii

1,5 litra bulionu warzywnego

3 średnie ziemniaki

2 duże cukinie

cebula

ząbek czosnku

3 łyżki masła

100 ml śmietany 18%

sól i świeżo mielony pieprz

Zupa krem z cukinii - jak zrobić?

Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę, a cebulę na ćwiartki. Cukinię dokładnie umyć i pokroić w talarki lub kostkę. Na maśle podsmażyć cebulę na złoto, pod koniec dodać czosnek. Dodać ziemniaki smażyć 5 minut. Dodać cukinię i zalać warzywa bulionem. Zupę gotować przez 25 minut. Zblendować wszystkie składniki. Dodać śmietanę i doprawić do smaku.