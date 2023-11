Makaron z cukinią to sprawdzony sposób na pyszne i szybkie danie. Przygotowanie makaronu z cukinią zajmuje mało czasu, a koszt dania jest niewielki. Makaron z cukinią – przepis.

Reklama

Cukinia, nazywana też kabaczkiem, to lekkostrawne, delikatne w smaku warzywo dyniowate. Jest niskokaloryczna, więc powinna być włączona do jadłospisu osób dbających o dietę. Cukinia wpływa dobroczynnie na procesy trawienne i odkwasza organizm. Warzywo to jest bogate w potas, żelazo i witaminy. Cukinię można przygotować na wiele sposobów. Jednym z pomysłów na danie z tym smacznym warzywem jest właśnie makaron z cukinią. Potrwa ta sprawdzi się zarówno jako obiad, jak i jako lekkostrawna kolacja. Do przygotowania makaronu z cukinią możemy użyć świeże warzywa lub mrożonki.

Prosty przepis na makaron z cukinią

Podstawowa wersja makaronu z cukinią jest niezwykle prosta do przygotowania. Musimy jedynie ugotować makaron, poddusić cukinię do miękkości i całość wymieszać. Całkowity czas przygotowania tego smacznego dania wynosi około 20 minut.

Składniki:

20 dag makaronu (np. penne lub wstążki),

1 duża cukinia,

10 dag żółtego sera, np. parmezanu,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka świeżej bazylii ,

, szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Przygotowanie:

Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie, odcedzamy.

Cukinię myjemy i kroimy w drobną kostkę.

Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek i wrzucamy pokrojoną cukinię. Warzywo dusimy przez około 15 minut, aż całkowicie zmięknie.

Do patelni wrzucamy przyprawy: sól, pieprz, drobno posiekaną bazylię.

Do patelni wrzucamy odcedzony makaron.

Po przełożeniu porcji na talerz makaron z cukinią posypujemy startym parmezanem.

Makaron z cukinią i kurczakiem – przepis

Makaron z cukinią i kurczakiem to kolejna propozycja na szybkie, zdrowe danie z wykorzystaniem kabaczka. Kurczak świetnie komponuje się z cukinią. Żeby przygotować to danie będziemy potrzebować:

1 średniej wielkości cukinię,

20 dag makaronu (np. penne lub wstążki),

1 pierś z kurczaka,

100 ml śmietanki 30%,

szczyptę curry,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu,

świeżą bazylię,

3 łyżki oliwy z oliwek.

Przygotowanie:

Makaron gotujemy al dente w lekko osolonej wodzie, odcedzamy.

w lekko osolonej wodzie, odcedzamy. Cukinię myjemy i kroimy w drobną kostkę.

Pierś z kurczaka kroimy na drobne kawałki.

Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek, dodajemy pokrojoną cukinię i przyprawy: sól i pieprz i dusimy kilka minut.

Gdy cukinia zmięknie, na patelnię wkładamy kawałki kurczaka, dodajemy curry i drobno posiekaną bazylię, smażymy na wolnym ogniu przez około 4 minuty.

Do patelni wlewamy śmietankę 30%, całość mieszamy i trzymamy na wolnym ogniu jeszcze kilka minut.

Do całości dodajemy odcedzony makaron i mieszamy.

Makaron z cukinią i pomidorami – przepis

Przygotowując makaron z cukinią, możemy eksperymentować z dodatkami. Dodanie do potrawy innych warzyw, w tym przypadku pomidorów, wzbogaci smak dania. Pomidory, tak jak cukinia, to bardzo zdrowe, niskokaloryczne warzywa. Świetnie współgrają smakiem z cukinią, dlatego połączenie tych dwóch warzyw jest zawsze dobrym pomysłem. Dodatkowo możemy pokusić się o dodanie papryki, a całość posypać słonym serem feta. Żeby przygotować makaron z cukinią i pomidorami, będziemy potrzebować:

20 dag makaronu np. penne,

1 średniej wielkości cukinię,

3 pomidory ( ewentualnie pół porcji pomidorów z puszki),

1 paprykę,

10 dag sera feta,

3 łyżki oliwy z oliwek ,

, 2 ząbki czosnku,

szczyptę soli,

szczyptę pieprzu,

garść świeżej bazylii,

garść świeżego tymianku,

opcjonalnie: szczyptę papryczki chili.

Przygotowanie:

Makaron gotujemy al dente , odcedzamy.

, odcedzamy. Cukinię i paprykę kroimy w drobną kostkę.

Pomidory zalewamy wrzątkiem, pozbywamy się skórek, kroimy w kostkę.

Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek, wrzucamy pokrojone warzywa, podsmażamy na wolnym ogniu przez około 4 minuty.

Do warzyw dodajemy przyprawy: wyciśnięty czosnek, bazylię, tymianek, opcjonalnie papryczkę chili.

Na patelnię, na koniec, wrzucamy pomidory i pozostawiamy na wolnym ogniu kilka minut, od czasu do czasu mieszając.

Zdejmujemy patelnię z ognia i dodajemy odcedzony makaron. Całość mieszamy i przyprawiamy solą i pieprzem.

Po przełożeniu porcji na talerze, makaron z warzywami posypujemy pokruszonym serem feta.

Smacznego!

Makaron z cukinią możemy przygotować na wiele różnych sposobów. Makaron z cukinią jest polecany osobom dbającym o dietę. To danie jest łatwe i szybkie w przygotowaniu – jest więc idealna propozycją dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na gotowanie. Łagodny smak cukinii połączony z makaronem z pewnością przypadnie każdemu do gustu.