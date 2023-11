Cukinia ma bardzo neutralny smak i uniwersalną teksturę, dzięki czemu można z niej przygotować bardzo dużo różnego rodzaju potraw i dodatków. Znakomicie sprawdza się jako składnik dżemów, wspaniale wypada też w roli składnika keczupu. Cukinię można też ukisić.

Mając do dyspozycji bardzo dojrzałe cukinie, trzeba zawsze obierać je ze skórki, ponieważ jest bardzo twarda oraz pozbywać się gniazd nasiennych. Przygotowując domowy keczup, można dowolnie modyfikować jego smak i ostrość. Dodanie do niego octu jabłkowego zamiast spirytusowego to dobre rozwiązanie dla osób nieprzepadających za bardzo kwaśnymi keczupami.

Prosty przepis na keczup z cukinii

Składniki:

2 kg cukinii,

0,5 kg cebuli cukrowej,

1 łyżka soli,

1 szklanka cukru, np. trzcinowego,

ka octu jabłkowego (niefiltrowanego),

500 g koncentratu pomidorowego,

2 łyżeczki papryki słodkiej mielonej,

1 łyżka pieprzu cayenne lub 2 łyżeczki chili.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 45 minut + 6 godzin leżakowania cukinii + 10 minut pasteryzacji

Sposób przygotowania:

Obierz cukinię, przekrój wzdłuż na pół i wydrąż łyżką gniazda nasienne.

Na tarce o grubych oczkach zetrzyj cukinię i obrana cebulę. Umieść wszystko w bardzo dużej misce, zasyp solą, wymieszaj dokładnie i odstaw w chłodne miejsce na około 6 godzin. Najlepiej przygotować to wieczorem i odstawić na całą noc.

Przełóż warzywa do garnka (nie odciskaj soku) i gotuj na małym ogniu do momentu, aż nabiorą konsystencji musu. Nie przykrywaj garnka, ponieważ nadmiar soku musi odparować.

Wsyp cukier i przyprawy, dodaj koncentrat pomidorowy, wymieszaj i gotuj przez 20 minut, często mieszając.

Zblenduj całość i przełóż (jeszcze gorące) do małych wyparzonych wcześniej słoiczków.

Pasteryzuj we wrzątku przez 10 minut.

Kiszona cukinia – prosty przepis

Składniki:

2 kg cukinii,

1 pęczek kopru,

2 korzenie chrzanu,

2 gałązki kopru włoskiego,

3 litry wody,

3 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Obierz cukinie ze skórki i pokrój na 3-5-centymetrowe kawałki.

Umyj koper i chrzan i posiekaj na drobniejsze części.

Przygotuj wyparzone wcześniej wrzątkiem duże (500 ml lub większe) słoiki. Na dno każdego z nich wkładaj gałązkę kopru, kawałek kopru włoskiego i 2 kawałki chrzanu, a następnie kawałki cukinii, wkładaj je jak najciaśniej. Na wierzchu układaj znów koper i chrzan.

Zagotuj wodę i ją ostudź, rozpuść w niej sól.

Letnią woda z solą zalej każdy słoik i szczelnie zakręć wieczka.

Po dwóch tygodniach – gdy cukinia się ukisi, zapasteryzuj słoiki w piekarniku w temperaturze 90 stopni Celsjusza.

Smacznego!