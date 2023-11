Rozgrzewająca zupa gulaszowa to idealny wybór na chłodne jesienne wieczory. Jest bardzo smaczna i niezwykle sycąca, a jej przygotowanie nie jest trudne. Poniżej znajdziecie prosty, sprawdzony przepis na zupę gulaszową z kiełbasą.

Tego typu danie może być traktowane jako zupa i drugie danie w jednym. Duża zawartość warzyw i mięsa sprawi, że będziemy pełni energii, a gorący bulion rozgrzeje w chłodne dni. Pikantność zupy można stopniować dodając odpowiednią ilość ostrej papryki, można również dodać chilli i czarny pieprz.

Jakie mięso będzie najlepsze do zupy gulaszowej?

Poniższy przepis bazuje na dwóch rodzajach mięsa łopatce wieprzowej i kiełbasie, jednak można go dowolnie modyfikować. Do zupy gulaszowej możemy także wrzucić: szynkę lub karczek wieprzowy, mięso wołowe, np. udziec lub zmieszać różne rodzaje mięs. Dodawanie kiełbasy nie jest obowiązkowe, jeśli chcemy z niej zrezygnować, wystarczy dodać więcej innego mięsa. Do zupy najlepiej nada się mięso dość tłuste, ale bez twardych włókien.

Przepis na zupę gulaszową z kiełbasą

Składniki na zupę gulaszową

400 g łopatki wieprzowej

200 g kiełbasy

1 l bulionu - może być z tego przepisu

400 ml passaty pomidorowej

łyżka koncentratu pomidorowego

3 średnie ziemniaki

cebula

2 ząbki czosnku

2 marchewki

czerwona papryka

3 łyżki oleju rzepakowego lub innego roślinnego

przyprawy: czerwona papryka słodka i ostra, sól

opcjonalnie: 1/2 puszki groszku zielonego

Jak zrobić zupę gulaszową z kiełbasą?

Łopatkę i kiełbasę kroimy w kostkę, cebulę w piórka, a ziemniaki i paprykę w drobną kosteczkę. Marchewkę obieramy i kroimy w cienkie plasterki, grubości ok. 0,5 cm. Na oleju podsmażamy cebulę na lekki złoty kolor, pod koniec dodajemy wyciśnięty czosnek. Wrzucamy pokrojoną łopatkę i i obsmażamy ją z każdej strony. Dodajemy przyprawy i podsmażamy wszystko jeszcze przez minutę. Wlewamy bulion i zagotowujemy. Zmniejszamy ogień. Dodajemy passatę i mieszamy. Zupę gotujemy na małym ogniu pod przykryciem przez 40 minut. Dodajemy marchewkę, ziemniaki, kiełbasę i paprykę. Wszystko gotujemy jeszcze przez 30 minut. Doprawiamy według uznania. W tym momencie możemy dodać groszek, jeżeli używamy.