Nowy kodeks pracy 2019 wprowadzi wiele ważnych zmian w prawach i obowiązkach pracowników. Najważniejsze z nich to ujednolicenie okresu urlopu przyznawanego pracowników i brak możliwości przenoszenia urlopu na kolejne lata. Zmiany w prawie pracy obejmą również takie kwestie jak rozliczenia za nadgodziny czy rodzaje umów.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracowała przez 18 miesięcy nad propozycją znowelizowania ustawy. Zaproponowane zmiany w prawie pracy zostały uznane za tak kontrowersyjne, że z pewnością nie zostaną przyjęte w całości. Projekt nowelizacji ustawy nie przypadł do gustu ani pracodawcom, ani związkom zawodowym. Podjęto więc decyzję, że tylko niektóre rozwiązania zostaną wprowadzone do Kodeksu Pracy i nastąpi to etapowo. Jakie to będą rozwiązania jeszcze nie wiadomo.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przyznał, iż nie ma szans, aby prace nad nowym Kodeksem Pracy rozpoczęły się w tej kadencji.

"To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci."

Zmiany w urlopach 2019

Najważniejszą zmianą w kodeksie pracy jest zniesienie podziału długości urlopu w oparciu o staż pracy. Do tej pory osoby ze stażem wynoszącym minimum 10 lat miały prawo do 26 dni urlopu rocznie, reszta jedynie do 20 dni. Znowelizowana ustawa z 2019 roku ma wprowadzić dla każdego ten sam wymiar urlopu – 26 dni, bez względu na ilość przepracowanych lat.

Dodatkowo ma zostać wprowadzony obowiązek wykorzystania urlopu w tym samym roku kalendarzowym. Nie będzie możliwości pozostawienia urlopu wypoczynkowego na następne lata. Będzie go można przesunąć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pracownik nie będzie miał możliwości podjąć decyzji o tym, że nie chce iść na urlop.

Likwidacja umów śmieciowych 2019

Nowe przepisy zakładają rozszerzenie oskładkowania wszystkich stosunków pracy, przede wszystkim umów zlecenie. Jeśli składki na ubezpieczenie obejmą wszystkie umowy, koszt pracodawcy będzie taki sam niezależnie od rodzaju podpisanej umowy. Ma to doprowadzić do zlikwidowania tzw. "umów śmieciowych". Na umowie o pracę pracownik ma o wiele więcej obowiązków w stosunku do swojego pracodawcy, jeśli koszty umowy będą takie same, umowa o pracę będzie zdecydowanie bardziej opłacalna dla zatrudniającego.

Wirtualne pieniądze za przepracowane nadgodziny

Fundusze za przepracowane nadgodziny mają kumulować się na wirtualnym koncie. Nie będzie można przekazać ich pracownikowi w ramach wypłaty jak do tej pory. Zgromadzone fundusze będzie można wymienić na:

dodatkowy bezpłatny urlop,

obniżenie wymiaru pracy - różnice będą wypłacane ze środków za nadgodziny,

bezpłatny urlop - na wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy.

Nowe rodzaje umowy o pracę

Nowy kodeks pracy ograniczy umowy cywilnoprawne na rzecz omów o pracę. Wprowadzone zostaną nowe rodzaje stosunków pracy. Największą nowością będą umowy nieetatowe - polega to na tym, że pracownik wpisuje się na listę chętnych, a umowa jest podpisywana w momencie kiedy pracodawca potrzebuje pracowników. W propozycjach możemy znaleźć również umowę na czas wykonywania konkretnej pracy - to alternatywa dla popularnych umów o dzieło. Na nowo zostanie również zdefiniowane pojęcia samozatrudnienia.

Zmiany w kodeksie pracy 2019 - praca domowa

Jedną z propozycji jest wprowadzenie możliwości krótkoterminowej pracy zdalnej. Tego typu rozwiązanie będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie gorszego samopoczucia czy w momencie kiedy będziemy musieli w domu przyjąć jakiegoś fachowca. Wtedy zamiast zwolnienia będziemy mieli możliwość przeniesienia pracy na kilka dni do domu.