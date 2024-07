Kiedy jest możliwa zmiana formy opodatkowania?

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej jest możliwa pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku lub oświadczenia do US w terminie do 20 stycznia. Termin ten nie obowiązuje, jeśli podatnik chce przejść na opodatkowanie według zasad ogólnych. Aby móc wybrać określoną formę opodatkowania, prowadzona działalność gospodarcza musi spełniać przewidziane w ustawie warunki.