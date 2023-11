Zima w Polsce nie jest łatwym okresem dla osób, które cenią sobie aktywność fizyczną. W tym czasie organizm wymaga szczególnego nadzoru, ponieważ uzupełnianie witamin nie jest tak łatwe jak latem. Dodatkowo znacznie wzrasta ryzyko mniej lub bardziej groźnych dla zdrowia infekcji. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie zagrożenia problemów zdrowotnych w okresie zimowym jest wprowadzenie zbilansowanej diety.

Podczas chłodnych, zimowych dni organizm podczas intensywnego wysiłku fizycznego potrzebuje nawet 40 procent więcej energii w porównaniu do cieplejszych miesięcy. Wynika to z faktu, że musi on wyrównywać bilans cieplny, co wiąże się z jego intensywniejszą pracą.

Jakie produkty powinny wybierać osoby aktywnie fizyczne zimą?

Najpopularniejszą aktywnością fizyczną wykonywaną na zewnątrz niezależnie od pory roku jest bieganie. Jednak nie tylko biegacze powinni zwrócić uwagę na to, jak wygląda ich dieta w okresie zimowym. Ci, którzy uprawiają regularnie inne dyscypliny, które wiążą się z wysiłkiem fizycznym na powietrzu również powinni zadbać o prawidłowy jadłospis. A ten powinien być bardzo urozmaicony. Wprawdzie zimą dostęp do krajowych – w powszechnej opinii najzdrowszych – warzyw i owoców jest mocno ograniczony, ale są dla nich alternatywy chociażby w postaci bogatych w witaminę C cytrusów. W menu osób aktywnych fizycznie nie powinno zabraknąć:

warzyw dyniowatych – są źródłem witamin C, A, B2, PP oraz beta-karotenu. Dynie, cukinie czy nawet patisony można bez problemu kupić w polskich sklepach, a ich ceny nie są zbyt wygórowane;

warzyw kapustnych – bogate w witaminy B i C, zawierają potas, magnez i kwas foliowy. Oprócz kapusty zalicza się do nich m.in. brukselkę, jarmuż, brokuł, kalafiora czy kalarepę,

warzywa korzeniowe – na ich czele znajduje się marchew, która jest bogata w beta-karoten i szereg witamin: A, B1, B2, B6, C, E, H, K;

owoce – poza wspomnianymi już cytrusami warto postawić na banany i jabłka. Z dostępnością tych owoców nie ma problemu w sklepach;

orzechy – najlepiej wybierać włoskie i laskowe. Poza tym, że są bogatym źródłem magnezu i kwasów omega-3 mają też działanie rozgrzewające.

W jakiej postaci spożywać owoce i warzywa zimą?

Nie jest tajemnicą, że najwięcej wartości odżywczych mają owoce i warzywa, które nie są poddawane obróbce termicznej. Jednak w wielu przypadkach jest to niemożliwe. W przypadku warzyw, które często stanowią dodatek do dań obiadowych, najważniejsze jest to, aby zwracać uwagę na czas poddawania pieczenia czy gotowania oraz temperaturę, w jakiej się to robi.

Prawdziwą bombę witaminową stanowią natomiast koktajle owocowo-warzywne. Mimo że ich przygotowanie zajmuje trochę czasu, to każdy amator sportu powinien zimą regularnie pić takie napoje. Sporządzone ze świeżych warzyw i owoców będą bowiem dobrze uzupełniały witaminy w organizmie i przekładały się na poprawę jego odporności.