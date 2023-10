Na razie siedzimy w domu, ale przed nami sezon bikini... Twój brzuch nie prezentuje się tak, jakbyś tego chciała? "Narodowa kwarantanna" to świetny czas, by nad tym popracować! Wypróbuj kilka prostych ćwiczeń i ciesz się zgrabnym brzuchem jeszcze w tym roku.

Dbanie o sylwetkę nie musi być równoznaczne z godzinami spędzonymi na siłowni. Ważne, aby ćwiczenia były wykonywane regularnie.

Ćwiczenia brzucha - przepis na sukces

Płaski, szczupły i zgrabny brzuch to marzenie wielu z nas. Jednak co zrobić, gdy nie ma jak wyjść na siłownię? Z pomocą przyjdzie nasz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu. By je wykonać, nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu. Najważniejsze w co musisz się uzbroić to dobre chęci i odrobina wytrwałości - strój sportowy jest opcjonalny.

Misja brzuch: 3 minuty, codziennie

Poniżej znajdziesz 5 ćwiczeń, których wykonanie nie powinno ci zająć więcej niż 3 minuty. Wykonuj je po kolei, po każdej parze robiąc 15 sekundową przerwę. Czas trwania każdego ćwiczenia to 30 sekund. Czas start!

Podnoszenie nóg ze skłonami

Połóż się na plecach i wyprostuj nogi. Unieś do góry lewą nogę, zginając ją w kolanie - pozycja taka jakbyś siadała na krześle - i zrób skłon prawą ręką, starając się dotknąć łokciem kolana. Pamiętaj o kącie prostym pomiędzy łydką a udem. To samo wykonaj z użyciem prawej nogi i lewej ręki. Powtarzaj na przemian.

Skłon z prostymi nogami

Pozostań w pozycji na plecach, wyprostuj nogi i ręce nad głową. Wykonaj skłon jednocześnie podnosząc do góry nogi i ręce. Pamiętaj o tym, żeby nie zginać nóg w kolanach. Staraj się podnosić siłą mięśni brzucha, nie karku. Po wykonaniu ćwiczenia odpocznij 15 sekund.

Nożyce

Nożyce to ćwiczenie, które nie powinno sprawić ci problemu. Leżąc cały czas na plecach, podnieś do góry nogi, tworząc z podłogą kąt ostry. Unieś głowę i barki tak, żeby poczuć mięśnie brzucha. Następnie wykonuj naprzemiennie krótkie, szybkie wymachy nogami.

Naprzemienne wymachy rąk i nóg

Odwróć się na brzuch. Podnieś się do góry podpierając się na rękach i nogach w pozycji tzw. deski. Podnieś równolegle do podłogi i wyprostuj lewą nogę i prawą rękę, następnie zamień nogi i ręce. Wykonuj naprzemiennie przez 30 sekund, a potem odpoczywaj przez 15. Prawie połowa za tobą!

Deska z wymachem nóg

Stań w pozycji z poprzedniego ćwiczenia. Podpierając się rękami, wykonuj delikatne podskoki, rozkładając i składając nogi. Wyobraź sobie, że ćwiczysz pajacyki. Tylko w podparciu, na brzuchu i bez użycia rąk. Prawda, że proste?