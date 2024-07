Nie potwierdzono dotychczas, co wywołuje zespół chronicznego zmęczenia. Objawy są bardzo uciążliwe, ponieważ odbierają siły witalne. Odczuwalne zmęczenie jest ciągłe lub nawracające i występuje nawet mimo braku wysiłku fizycznego.

W zespole chronicznego zmęczenia pojawiają się bóle głowy, mięśni i stawów, zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją i ze snem.

Przyczyny zespołu chronicznego zmęczenia

Nie udowodniono, co wywołuje zespół chronicznego zmęczenia. Przypuszcza się, że za wystąpienie tej choroby mogą odpowiadać wirusy XMRV lub Epsteina-Barra, odpowiedzialny też za mononukleozę zakaźną. Niektóre hipotezy mówią, że przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia może być nieprawidłowy metabolizm kwasu mlekowego w mięśniach w połączeniu z zarażeniem enterowirusem – badanie tkanki mięśni u osób z podejrzeniem choroby wykazało obecność tego wirusa u jednej piątej badanych. Inne teorie upatrują przyczyny w niedoborze składników odżywczych. Możliwa etiologia choroby to również stres powodujący zmiany hormonalne. Jako możliwość dopuszcza się również twierdzenie, że zespół chronicznego zmęczenia jest uwarunkowany genetycznie.

Grupa ryzyka zachorowania na zespół chronicznego zmęczenia

Jako że zespół chronicznego zmęczenia może pojawić się w wyniku silnego i długotrwałego stresu, do grupy ryzyka zalicza się przede wszystkim osoby w wieku od 20 do 30 lat, które mają stresującą pracę lub pracują bardzo długo i bez przerwy odczuwają presję. Będąc w takiej sytuacji, osoby te często sięgają po używki, które zaburzają pracę organizmu i zmniejszają skuteczność układu odpornościowego. Wówczas łatwiej o infekcję bakteriami, wirusami i grzybami, co może pośrednio lub bezpośrednio przyczyniać się do wystąpienia zespołu chronicznego zmęczenia.

Objawy zespołu chronicznego zmęczenia bywają mylone z depresją

Zespół chronicznego zmęczenia to przede wszystkim niemożność wstania z łóżka rano czy podjęcia wysiłku. Ale w przeciwieństwie do depresji nie polega to na braku chęci, a na braku rzeczywistej siły, by tego dokonać. Permanentne zmęczenie powoduje również zaburzenia snu – po przebudzeniu odczuwa się zmęczenie większe niż przed pójściem spać, a w nocy trudno jest zasnąć. Zespół chronicznego zmęczenia objawia się również bólami: głowy, bardzo często gardła, stawów i mięśni. Bóle mięśni są rozlane i nie wynikają z przeciążenia ani z żadnej konkretnej przyczyny. W tej chorobie ból odczuwany jest również przy dotykaniu węzłów chłonnych. Dość często zdarza się, że osoby cierpiące na zespół chronicznego zmęczenia zmagają się z alergią, przewlekłym katarem, mają podniesioną temperaturę ciała i zauważają wahania wagi. Zdarzają się im też nocne poty i kołatanie serca. Rzadziej choroba objawia się dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, zaburzeniami cyklu miesiączkowego czy nadmierną wrażliwością na alkohol.

Leczenie zespołu chronicznego zmęczenia

Zespół chronicznego zmęczenia nie jest wpisany na międzynarodową listę chorób, nie ma też wyznaczonych metod jego leczenia. Ale skoro nie wiadomo, co jest przyczyną tego schorzenia, to leczy się wyłącznie jego objawy. W niektórych przypadkach zaleca się psychoterapię czy fizjoterapię. Skoro możliwą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia jest zbyt duże stężenie kwasu mlekowego w mięśniach i jego nieprawidłowy metabolizm, warto zmniejszyć jego poziom poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Może pomóc też odstawienie używek i redukcja stresu, o ile jest możliwa.

