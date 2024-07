Fascjoloza jest chorobą, którą wywołuje pasożyt motylica wątrobowa. Motylica funkcjonuje przede wszystkim w przewodach żółciowych wątroby. Ze względu na niespecyficzne objawy fascjoloza jest trudna do wykrycia.

Motylica wątrobowa – czym jest?

Choroba motylicza (inaczej fascjoloza, przywrzyca) to choroba pasożytnicza wywołana przez przywrę, czyli motylicę wątrobową. Pasożyt ten występuje przeważnie u bydła, koń, kóz, świń, krów, owiec i innych zwierząt. Jeśli zaatakuje człowieka, umiejscawia się zazwyczaj w wątrobie i drogach żółciowych.

Motylica wątrobowa – źródła zakażenia

Pasożyt wygląda jak pestka dyni i osiąga niewielkie rozmiary, około 1 cm długości i 5 cm szerokości. Jaja przywry wydalane są wraz z kałem żywiciela ostatecznego. Jeśli jaja motylicy trafią do sprzyjającego im środowiska wodnego, przechodzą w stan larwalny, w tzw. dziwadełko. Gdy larwa przedostaje się wraz z wodą do organizmu żywiciela pośredniego (ślimak) mnoży się w nim, a następnie go opuszcza, osiada na roślinach wodnych i otacza się osłonką. Za jakiś czas ponownie przekształca się w stan larwalny i w takiej postaci czeka na połknięcie przez żywiciela ostatecznego. Kiedy już tak się stanie larwa zostaje uwolniona. Przebija ścianę jelita i razem z krwią przedostaje się do wątroby, a tam w przewodach żółciowych rozwija się dorosły osobnik.

Motylica wątrobowa – diagnostyka i leczenie

W diagnozowaniu fascjolozy wykonuje się badanie na poziom eozynofilii, badanie kału i treści dwunastniczej na jaja motylicy wątrobowej, a także badanie serologiczne. Chorobę motyliczą można rozpoznać dopiero wtedy, kiedy przywra osiągnie dojrzałość płciową, czyli mniej więcej po 3-4 miesiącach od zakażenia. Leczenie choroby motyliczej powinno być przeprowadzane w szpitalu. W zależności od stopnia choroby, organizm ludzki może zareagować negatywnie na leczenie. Mogą pojawić się bóle i skurcze brzucha, biegunka, wymioty, a także nudności. W trakcie leczenia choroby oczyszcza się organizm z toksyn i regeneruje się zaatakowaną przez pasożyty wątrobę. Niekiedy specjalista zaleca zażywanie ziół (ostropest plamisty), które są pomocne w regeneracji wątroby.

Fascjoloza – profilaktyka

Chorobie motyliczej można zapobiegać myjąc dokładnie warzywa i owoce, a także nie pijąc nieprzegotowanej wody. Zaleca się także unikanie spożywania surowych roślin, głównie tych, które uprawiane są na podmokłych terenach. Należy także leczyć hodowlane zwierzęta, które są zarażone motylicą wątrobową i usuwać żywicieli pośrednich z terenów gdzie występuje choroba. Warto też niszczyć pasożyty skutecznymi preparatami chemicznymi.

