Cukier jest bardzo uzależniający i sprawia, że mamy nieodpartą ochotę na słodycze. Sklepowe słodkości są bardzo szkodliwe i nie powinno się ich jeść zbyt często. Jak jednak oprzeć się pokusie? Postaw na pyszne i zdrowe słodycze bez cukru. Przygotowaliśmy dla Was 3 bardzo proste przepisy na desery bez cukru.

Dlaczego cukier jest niezdrowy?

Ogólnie dostępny biały cukier rafinowany jest pozbawiony jakichkolwiek składników odżywczych. To tylko puste kalorie - jesteśmy najedzeni bardzo krótko, a potem jeszcze bardziej głodni. Cukier jest jednym z głównych powodów nadwagi i otyłości. Dodatkowo podrażnia żołądek, błonę śluzową jelit i zakwasza organizm. Powoduje licznie problemy z układem trawiennym i nerwowym. Jest najczęstszą przyczyną próchnicy. A najgorsze jest to, że uzależnia mocniej niż używki.

Zdrowe desery bez cukru - proste przepisy

Przepis na wegańskie praliny bez cukru

Składniki:

100 g daktyli

100 g wiórek kokosowych

10 orzechów laskowych

gorzkie kakao

opcjonalnie: sok z połowy pomarańczy

Daktyle namaczamy w wodzie min. 2 godziny. Orzechy wkładamy do czystej ściereczki i miażdżymy tłuczkiem. Daktyle, wiórki, orzechy i sok z pomarańczy miksujemy. Formujemy małe kulki i obtaczamy je w kakao lub wiórkach.

Przepis na ciasto czekoladowe z fasoli

Składniki:

puszka czerwonej lub czarnej fasoli

2 małe banany

4 łyżki surowego kakao

4 łyżki miodu

50 ml oleju

łyżeczka sody lub proszku do pieczenia

opcjonalnie: orzechy laskowe lub ziemne

Fasolę opłukać i zblendować. Banany rozdrobnić widelcem. Wszystkie składniki dokładnie połączyć łyżką lub mikserem. Ciasto piec przez 40-50 minut w 180 stopniach. Posypać kakao lub czekoladą.

Przepis na tartę rustykalną z owocami

Składniki:

ciasto kruche

500 g sezonowych owoców: śliwek, wiśni, czereśni, jabłek, gruszek, rabarbar

opcjonalnie: cynamon, miód, tymianek

Przygotować ciasto kruche z tego przepisu (tarta z truskawkami). Zamiast cukru dodaj 4 łyżki miodu. Po wyjęciu ciasta z lodówki połóż je na blaszce, przykrytej papierem do pieczenia. Rozwałkuj na okrąg. W środku rozłóż pokrojone owoce, zostawiając 5 cm wolnego brzegu. Owoce posyp przyprawami i polej miodem według uznania. Zagnij brzegi tarty do środka. Piec w 190 stopniach 30-40 minut, do zarumienienia brzegów.