Otyłość powoduje zaburzenie układu hormonalnego, co skutkuje cukrzycą typu 2, nietolerancją glukozy oraz bezpłodnością (w niewielu przypadkach). Osoby z nadwagą cierpią też na zwężanie się naczyń krwionośnych i mają większe ryzyko zawałów. Społeczeństwo często patrzy na nie poprzez stereotypy związane z otyłością, co przyczynia się do rozwoju depresji lub nerwicy.

Z badań wykonanych przez NHANES wynika, że średnio 40% populacji Europy Zachodniej ma problem z nadwagą. Najpopularniejszą odmianą choroby jest otyłość brzuszna.

Zagrożenia związane z otyłością – układ hormonalny

Otyłość prowadzi do licznych zaburzeń układu hormonalnego i gruczołów dokrewnych. Przede wszystkim osoba z nadwagą ma problemy z tolerancją glukozy, a jej organizm stawia opór przed insuliną. Prowadzi to do powstania cukrzycy typu 2 (najczęstszej odmiany tej choroby) Kobiety, które mają obwód pasa większy niż 88 cm, mają 4 razy większe ryzyko zapadnięcia na ten rodzaj cukrzycy. Osoby cierpiące na otyłość są bardziej narażone na takie choroby i zaburzenia endokrynologiczne, jak:

zespół czynnościowego hiperandrogenizmu jajnikowego,

zespół wielotorbielowatości jajników,

bezpłodność,

nadmierne owłosienie,

nieregularne miesiączki.

Zagrożenia związane z otyłością – układ naczyniowo sercowy

Otyłość powoduje liczne zmiany w składzie krwi oraz naczyniach krwionośnych. Podczas tej choroby żyły zaczynają się kurczyć i rozrastają się nabłonki tętnicowe. Wapń odkłada się na ściankach tętnic, co jest zaczątkiem powstania miażdżycy. Osoby otyłe mają przyspieszoną akcję serca oraz cierpią na zwiększone ciśnienie krwi w tętnicach. Długotrwałe utrzymywanie tego stanu prowadzi do nadciśnienia tętniczego, co zwiększa ryzyko zawału (ponad 80% otyłych osób po 50. roku życia cierpi na tą chorobę). Ponad 40% chorych na otyłość cierpi również na schorzenia związane z niedokrwistością serca. Dzieje się tak, ponieważ serce osób otyłych jest o kilka lat starsze od zdrowych osób, ze względu na wzmożoną prace, którą musi wykonać.

Zagrożenia związane z otyłością – układ oddechowy i pokarmowy

Ludzie cierpiący na otyłość często cierpią na bezdech nocny oraz astmę. Te choroby zwykle są przyczyną niewydolności serca lub podniesienia przepony w związku z nadmiernie dużą jamą brzuszną. W przypadku skrajnej otyłości, która jest utrzymywana przez wiele lat może to być przyczyną niedotlenienia prowadzącego do śmierci. Otyłość brzuszna skutkuje też refluksem żołądkowo-jelitowym, co może prowadzić do zaburzeń lipidowych i stłuszczenia wątroby. Ludzie otyli mają też większe ryzyko zachorowania na kamicę pęcherzyka żółciowego.

Psychospołeczne konsekwencje otyłości

W związku z obecnym kultem piękna i szczupłości, osoby otyłe są mniej akceptowane społecznie. Ludzie przypisują im takie stereotypowe cechy, jak: brak samokontroli, bierność, niedojrzałość oraz brak umiejętności uzewnętrzniania trudnych emocji. Co więcej w badaniach dotyczących preferencji okazało się, że kobiety z nadwagą są najmniej pożądane seksualnie przez mężczyzn. W związku z tym osoby otyłe czują się nieraz odrzucone społecznie lub mają mniejszy krąg znajomych. Poprzez brak możliwości zmiany swojej sytuacji mają poczucie bezsilności i braku wpływu na swoją sytuację. Wszystkie te czynniki wpływają na zwiększony niepokój i lęk, a niekiedy rozwój depresji. Zaburzenia psychiczne związane z otyłością to najczęściej neurotyzm, zaburzenia osobowości lub aleksytymia. Osoby otyłe często myślą o jedzeniu i kaloriach, ponieważ obawiają się bardziej przytyć i nieraz podejmują liczne kroki w celu odchudzania. W związku z tym często są głodne i ulegają pokusie związanej z jedzeniem.