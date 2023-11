Nadszedł sezon na pyszne, soczyste truskawki. Owoce te są niezwykle zdrowe i pełne składników odżywczych - witamin A, B2, B3, C i E oraz m.in potasu i fosforu. Truskawki świetnie podkreślają smak potraw. Nadają się praktycznie na każdy posiłek - na śniadanie w postaci koktajlu, kurczak z truskawkami na obiad, a na kolację jako sałatka. Poniżej znajdziecie sprawdzone i bardzo proste przepisy na truskawki na słono i słodko.

Truskawki na słono

Sałatka ze szpinakiem i truskawkami

Składniki:

100 g szpinaku "baby"

100 g roszponki

150 g truskawek

100 g fety

garść orzechów włoskich

opcjonalnie: awokado

Dressing:

3 łyżki oliwy

1 łyżka balsamico

sól i pieprz

Szpinak i roszponkę myjemy. Truskawki kroimy na ćwiartki. Fetę kroimy w małą kosteczkę. Wszystkie składniki mieszamy i zalewamy dressingiem.

Image by LifetimeStock.com

Kurczak w sosie truskawkowo-pomarańczowym

Składniki:

filet z kurczaka

pomarańcza

10 truskawek

3 łyżki oliwy z oliwek

łyżeczka miodu

sok z połówki cytryny

przyprawy: papryka słodka, pieprz ziołowy, zioła prowansalskie, sól

Oliwę mieszamy z miodem, cytryną i przyprawami. Do powstałej marynaty wrzucamy kurczaka i zostawiamy na min. godzinę. Kurczaka smażymy na patelni przez 4 minuty z każdej strony - do zarumienia. Następnie dorzucamy pokrojone truskawki i pomarańczę, podlewamy resztką marynaty. Dusimy 5-7 minut, aż kurczak będzie miękki. Do kurczaka świetnie pasuje mix sałat z oliwą i ziołami.

Truskawki na słodko

Tarta z truskawkami

Ciasto kruche:

200 g mąki

100 g masła

2 jajka

100 g cukru

szczypta soli

Nadzienie:

pół kilo truskawek

1 op. galaretki truskawkowej

Ucieramy mąkę z masłem, cukrem i solą na kruszonkę. Dodajemy jajka i ugniatamy ciasto na gładką masę. Ciasto wkładamy na min. godzinę do lodówki. Następnie pieczemy w 190 stopniach przez 30 minut - najpierw przykryte folią aluminiową, na 15 minut przed końcem czasu bez. Na zimną tartę układamy truskawki i zalewamy rozrobioną galaretką. Wstawiamy na 2 godziny do lodówki.

© FomaA/Fotolia.com

Koktajl truskawkowy z chia

Składniki:

250 ml mleka krowiego lub kokosowego

200 g truskawek

banan

3 łyżki nasion chia

łyżka miodu

opcjonalnie: 2-3 listki mięty

Wszystkie składniki blendujemy i rozlewamy do szklanek. Nasiona chia można zastąpić siemieniem lnianym.