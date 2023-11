Kakao ma wiele właściwości korzystnych dla naszego zdrowia i bez wątpienia warto wzbogacić o nie dietę. Nie chodzi jednak o napój, a o surową formę kakao. Zobacz, jak je spożywać oraz co daje włączenie kakao do codziennych posiłków.

Reklama

Kakao, o jakim mowa, wytwarzane jest z surowych nasion kakaowca, które nie są poddawane ani procesowi palenia, ani prażenia. Są one zaś fermentowane i suszone. Sprawia to, że produkt zachowuje więcej cennych składników oraz swoje działanie antyoksydacyjne.

Jakie są inne właściwości surowego kakao?

Łagodzi stres i zwiększa wydajność umysłową.

Zawiera wiele składników mineralnych, takich jak chrom, cynk, żelazo, potas. Jest bogatym źródłem magnezu, który poprawia krążenie oraz chroni serce.

Poprawia samopoczucie i ma właściwości antydepresyjne.

Wpływa korzystnie na trawienie i zmniejsza apetyt.

Ma działanie pobudzające oraz zwiększające koncentrację.

Chroni przed wolnymi rodnikami, wywołującymi choroby nowotworowe oraz układu krążenia.

Wpływa pozytywnie na układ hormonalny i odpornościowy.

Dzięki przeciwutleniaczom zmniejsza ilość złego cholesterolu.

Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się.

Działa jak afrodyzjak.

Jak włączyć surowe kakao do diety?

Wiele osób zastanawia się, jak spożywać surowe kakao, aby zachowało swoje właściwości. Nie każdemu przypadnie do gustu jego gorzki smak. Najlepiej dodawać je w formie proszku do jogurtu, owsianki, twarożku, czy koktajlu. Oczywiście nie warto rezygnować całkowicie ze słodyczy. Lepiej jednak zdecydować się na gorzką czekoladę, z dużą zawartością kakao - im więcej, tym produkt zdrowszy. Na pewno wpłynie ona dobrze na Twój nastrój. Zwróć jednak uwagę na to, aby lista składników była jak najkrótsza. Masz wtedy pewność, że producent nie ukrył dodatkowych ilości cukru, czy innych nie do końca dobrych dla zdrowia składników.

Dieta bogata w kakao - efekty

Reklama

W starożytności kakao było stosowane w celach leczniczych. Warto też dzisiaj pamiętać o jego korzystnych dla zdrowia właściwościach. Badania pokazują, że spożycie kakao zwiększa przepływ krwi do mózgu. Może więc ono stanowić uzupełnienie terapii lub profilaktykę udarów i być przydatne w leczeniu demencji. Ponadto przyspiesza przemianę materii, dzięki czemu łatwiej zadbać o szczupłą sylwetkę. Pomaga też w odchudzaniu przez wspomaganie pracy trzustki. Jest to na pewno zdrowa alternatywa dla słodkiego kakao rozpuszczalnego oraz mlecznej czekolady.