Spędzanie czasu wolnego nad wodą w okresie letnim jest jedną z najbardziej popularnych form relaksu w Polsce. Niezależnie od tego, czy wypoczywa się nad morzem, nad jeziorem czy nad zalewem, wskazana jest znajomość zasad bezpieczeństwa i udzielania pomocy w razie zagrożenia. Stosować się do nich powinni zarówno dzieci, jak i dorośli.

Najwięcej wypadków nad wodą wynika właśnie z braku znajomości podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku albo z niedostosowania się do nich. Właśnie dlatego tuż przed sezonem wakacyjnym przedstawiciele policji i inne służby mundurowe apelują o rozwagę podczas wypoczynku.

Podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą

W okresie wakacyjnym nad wodę wyjeżdża wiele osób. Plaże są oblegane, co nie pomaga w spokojnym wypoczynku. Między innymi to wpływa również na to, że niektórzy decydują się na korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk, gdzie nie ma ratowników WOPR. To jedna z najbardziej nieodpowiedzialnych decyzji urlopowiczów, zwłaszcza tych, którzy mają dzieci i dodatkowo narażają ich zdrowie i życie.

Nawet na strzeżonych kąpieliskach, gdzie zapewniony jest nadzór ratownika, trzeba zachować szczególną ostrożność. Do podstawowych zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą można zaliczyć:

obowiązek poruszania się w wyznaczonych strefach,

znajomość znaczeń wywieszanych flag na brzegu (kolor biały - kąpiel dozwolona, kolor czerwony - kąpiel zabroniona, kolor czarny - kąpiel zabroniona),

unikanie skoków do wody,

zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu,

rozsądne korzystanie z dmuchanych akcesoriów wodnych (używanie ich tylko w miejscach, gdzie woda jest płytka),

pamiętanie o tym, żeby nie wchodzić do wody na czczo i bezpośrednio po spożyciu obfitego posiłku,

zakaz pływania po zmroku,

sprawowanie stałego nadzoru nad dziećmi.

Na strzeżonych kąpieliskach zawsze powinien być dostępny regulamin i dobrze się z nim zapoznać i do niego stosować. Pomaga to zminimalizować ryzyko doprowadzenia do niebezpiecznych sytuacji dla zdrowia i życia swojego lub innych osób przebywających nad wodą.

O czym pamiętać pływając kajakiem, łódką lub rowerkiem wodnym?

Nieco inaczej wyglądają kwestie bezpieczeństwa w przypadku pływania na sprzęcie wodnym. Oprócz obowiązkowego zakładania kapoku lub kamizelki ratunkowej nie wolno zapominać również o regularnym sprawdzaniu sytuacji pogodowej. Jeśli prognozy na kilkadziesiąt najbliższych minut nie są zbyt dobre, to wskazane jest zakończenie pływania. Czasami lepiej wcześniej udać się na brzeg niż być zaskoczonym przez pogodowe anomalia.