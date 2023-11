Mundial jest doskonałą okazją do dodatkowego zarobku dla restauracji i pubów, które chcąc to wykorzystać, zachęcają kibiców promocjami i dodatkowymi atrakcjami. Dlatego też wieczory dla kibiców cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza że po zakończonym meczu można kontynuować zabawę.

Jeszcze kilka lat temu na oglądanie meczu w pubie można było zdecydować się w ostatniej chwili. Podczas tegorocznego Mundialu może okazać się, że w ulubionej knajpce, bez dokonania wcześniejszej rezerwacji, po prostu nie będzie dla nas miejsca. Skąd moda na tego typu kibicowanie?

Dlaczego warto iść na mecz do knajpki?

Przede wszystkim liczy się solidarność kibiców, którzy chcą wspólnie dopingować swoją drużynę do zwycięstwa. Przy wcześniej dokonanej rezerwacji może okazać się, że znamy większość osób, które przyjdą na mecz, ponieważ są stałymi bywalcami wybranego przez nas miejsca. To dodatkowy plus - z tego typu oglądania zazwyczaj rezygnują pseudo-kibice, którzy mogliby zepsuć całą przyjemność. Kibicowanie w gronie znajomych jest rozwiązaniem, które naprawdę warto przetestować. Puby i restauracje, mimo dostępu do napojów alkoholowych, są bezpiecznymi miejscami. Właścicielom zależy, aby klienci regularnie wracali i korzystali z ich oferty. Aby zapewnić jak największy komfort, często udostępniają kilka telewizorów lub dużych ekranów - w ten sposób z każdego stolika można śledzić grę.

Harmonogram oglądania - jak zaplanować wieczór?

Zazwyczaj wieczór kibica rozpoczyna się godzinę przed meczem, kiedy w telewizji trwa już studio sportowe, a my mamy jeszcze chwilę na przywitanie się i nadrobienie towarzyskich zaległości. Restauracja ma ten plus, że można przy okazji meczu zjeść dobrą kolację w miłym towarzystwie, a ostatni gwizdek wcale nie oznacza konieczności powrotu do domu. Spotkanie piłkarskie można potraktować jako początek miłego wieczoru. Puby często otwarte są do późnych godzin nocnych lub do ostatniego klienta. Dodatkowo oferują wiele promocji z okazji Mundialu.

Jeśli pub ma ogródek, w tym roku bardzo modne są strefy kibica na świeżym powietrzu. Pamiętajmy jednak, że pogoda może popsuć szyki - decydując się na pub, warto upewnić się wcześniej, że w czasie deszczu będziemy mogli przenieść się do środka.