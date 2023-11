Niezbędnik kibica reprezentacji Polski jest oczywiście biało czerwony! Jednak w trakcie mundialu gra wiele drużyn, za które warto trzymać kciuki - podstawą są narodowe barwy danej reprezentacji. Zwłaszcza jeśli mecz jest oglądany w strefie kibica, gdzie chcemy wyróżnić się od “wrogiego obozu”.

Każda drużyna na Mistrzostwach Świata w Rosji ma swój charakterystyczny gadżet czy barwę. Holendrzy ubierają się na pomarańczowo, a symbolem Francji jest kogut. Polskę symbolizują narodowe barwy i oczywiście orzeł. Producenci prześcigają się więc w pomysłach, jak najlepiej ubrać kibica.

Po pierwsze - odpowiedni strój

Koszulka reprezentacji to oczywiście obowiązek. Im aktualniejszy model tym lepiej, a ta podpisana przez graczy podczas np. treningu jest niczym relikwia. Przed mistrzostwami i w czasie ich trwania można w większości sklepów kupić zarówno koszulki meczowe, jak też ubrania z zabawnymi napisami. Nowością są w tym roku T-shirty dwustronne, które z jednej strony mają napis na okazję zwycięstwa, a z drugiej - porażki np. tradycyjne “Polacy nic się nie stało!” (oczywiście trzymamy kciuki, aby ta strona w tym roku jednak się nie przydała). Kolejnym obowiązkowym elementem ubioru jest szalik i flaga. To minimum, z którym należy udać się do strefy kibica. Pokazywanie się w gronie kibiców w nieodpowiednich barwach i zwykłym ubraniu jest nie do przyjęcia.

Gadżety - jak zwrócić na siebie uwagę?

Ubranie to jedno, ale kibic musi też posiadać inne atrybuty. Można zakupić wcześniej czapkę w kolorach ulubionej drużyny czy tzw. łapki, które zakładamy na ręce. Charakterystycznym atrybutem polskiego kibica jest pióropusz na wzór tego, który miała polska husaria. Po Mistrzostwach Świata w RPA do kanonu stadionów i stref kibica weszły też wuwuzele - trąbki, wydające bardzo głośne dźwięki. Przestrzegamy przed używaniem ich w domu.

Dla pań, poza strojem, proponujemy też odpowiedni makijaż w barwach ulubionej drużyny. Warto, aby był wodoodporny - zwłaszcza jeśli wybieramy się do strefy kibica na świeżym powietrzu, a prognozy pogody nie są optymistyczne. Odpowiednie cienie, szminka czy farbki do ciała umożliwiają stworzenie niezapomnianego wizerunku, który może dopełnić specjalnie na tę okazję przygotowany manicure i ozdoby do włosów.