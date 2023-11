Strefa kibica zawsze ma swoje prawa. Przede wszystkim musi być w niej głośno, dozwolone są wszelkie okrzyki zagrzewające do walki naszą drużynę, przyśpiewki i obowiązkowe gadżety kibica. Koniecznie należy wywiesić flagę i urządzić pokój w duchu biało-czerwonych. Jak zorganizować wieczór w domu?

Reklama

W czasie meczu kibice się jednoczą - lepiej przeżywać emocje w grupie niż w samotności. Zwycięstwo cieszy bardziej, a porażkę zdecydowanie łatwiej jest przełknąć. Wspólne komentowanie, a nawet sprzeczki są w czasie mistrzostw dozwolone. Jeśli wolimy przeżywać emocje w gronie własnych znajomych, publiczne strefy kibica są zdecydowanie nie dla nas.

Jak przygotować dom na inwazję kibiców?

Przede wszystkim ważny jest telewizor - im większy tym oczywiście lepszy. Wygodna kanapa nie jest koniecznością, ale na pewno ułatwi rozsadzenie gości. Prawdziwy kibic zniesie każde warunki, byle wynik był po stronie jego drużyny, ale im większy pokój tym lepiej. Kibice nie siedzą w miejscu - skaczą, przemieszczają się, zwiększają ryzyko zrzucania różnych przedmiotów, np. ulubionego wazonu z kwiatami. Dobrze więc usunąć z wybranego pokoju wszelkie przedmioty, które mogłyby ulec uszkodzeniu.

Na szczęście w czasie mundialu sąsiedzi zwykle też są kibicami, więc nie ma problemu z hałasem. Jeśli ktoś nie jest fanem piłki nożnej, to w tym czasie też odznacza się większą wyrozumiałością. Można więc bezkarnie krzyczeć we własnych czterech ścianach. Jeśli dla nie-kibiców znajdzie się drugi dodatkowy telewizor w pokoju obok (obowiązkowo ze słuchawkami), to sytuacja jest wręcz idealna. Kolejnym plusem jest brak konieczności zastawiania stołu wystawną zastawą i wykwintnymi posiłkami. Prawdziwy kibic woli szybką przekąskę i napoje. Kiedy już strefa kibica będzie gotowa - pozostaje liczyć, że reprezentacja sprawi się równie dobrze.

Co zrobić ze zwierzętami w czasie meczu?

Reklama

Większym problemem niż zdenerwowani sąsiedzi są w czasie mundialu zwierzęta, które często panicznie boją się hałasu. Dla czworonogów mecz, zwłaszcza naszej ulubionej drużyny, to jak wystrzały fajerwerków w sylwestrową noc. Jeśli więc posiadamy psa lub kota, warto rozważyć organizację strefy kibica u znajomych lub wcześniej pomyśleć o odpowiednich lekach uspokajających dla zwierzaka i zapewnieniu mu zamkniętego pomieszczenia, w którym mógłby spokojnie przespać cały mecz.