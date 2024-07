Wiotkość stawów to schorzenie tkanki łącznej, które może być wrodzone. Bezpośrednią przyczyną wiotkości stawów może być wrodzony nadmiar kolagenu w stawach i więzadłach. Czasem do rozwoju wiotkości stawów może przyczynić się stosowanie penicyliny.

W jaki sposób objawia się wiotkość stawów?

U osób z wiotkością stawów obserwuje się ich wzmożoną ruchomość. O wiotkości stawów świadczy na przykład możliwość nienaturalnego wyginania palców lub kończyn. Często w kolanach, nadgarstkach, łokciach i w stawach palców dłoni można stwierdzić przeprost, czyli nadmierną elastyczność. Palce u rąk można odchylić w stronę grzbietu dłoni tak, żeby ich położenie było równoległe do przedramienia. Wiotkość stawów można zaobserwować w czasie wykonywania głębokiego skłonu do przodu – osoba z wiotkością, nawet jeśli nie ćwiczy i nie rozciąga mięśni, będzie mogła położyć dłonie płasko na podłodze bez konieczności zginania kolan.

Do objawów wiotkości zalicza się wiotką skórę, na której mogą występować wykwity. Można zaobserwować nadmiar skóry, która zwisa w niektórych miejscach, na przykład wokół szyi czy na powiekach.

Oprócz zmian widocznych gołym okiem występują problemy kardiologiczne w postaci wad zastawkowych. Ze względu na wiotkość w łatwy sposób może dochodzić również do przepuklin, a macica lub odbytnica mogą wypadać. Ponadto stwierdza się problemy ze wzrokiem: zazwyczaj diagnozuje się krótkowzroczność.

Metody leczenia wiotkości stawów

Dobór sposobu leczenia wiotkości stawów zależy tego, co ją wywołało, a także stopnia zaawansowania choroby. Celem terapii jest wzmocnienie mięśni, wobec czego lekarze zalecają korzystanie z zajęć fizjoterapeutycznych i samodzielne wykonywanie ćwiczeń izometrycznych, które polegają na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Przykładem ćwiczenia wzmacniającego mięśnie rąk jest dociskanie dłoni do powierzchni biurka przez 5 sekund. Wcześniej ręce należy zgiąć w łokciach i oprzeć je na blacie. Po chwili odpoczynku ćwiczenie trzeba powtórzyć 3 razy. Aktywność fizyczna w takim wydaniu jest dopuszczalna, natomiast należy unikać sportów kontaktowych, na przykład gry w piłkę nożną, w trakcie której mogłoby dojść do urazu.

Nadmierna elastyczność stawów zwiększa ryzyko wystąpienia podwichnięć, urazów skrętnych i przeciążeń. Na skutek wiotkości stawów mogą rozwinąć się wady postawy, którym w czasie poruszania się będzie towarzyszył ból.