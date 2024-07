Do zapaleń seronegatywnych należy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie stawów towarzyszące zapaleniu jelit, łuszczycowe zapalenie jelit i reaktywne zapalenie stawów.

Czym jest seronegatywne zapalenie stawów?

W grupie chorób reumatycznych znajduje się wiele postaci zapalenia stawów. Najczęściej diagnozowane jest reumatoidalne zapalenie stawów. Do jego objawów zalicza się przewlekłe zapalne zmiany w stawach obwodowych. Chorobowo zajęte są także niektóre narządy i inne układy. By rozpoznać tę chorobę, trzeba wykryć w surowicy przeciwciała. Są one dowodem na proces autoimmunizacji, który toczy się w organizmie. Można wyróżnić dwa rodzaje przeciwciał – przeciwko cytrulinowanemu peptydowi i czynnik reumatoidalny. Przeciwciała przeciw cytrulinowanemu peptydowi czasami są obecne jeszcze przed pojawieniem się objawów zapalenia stawów i mogą towarzyszyć mu dalej, a czynnik reumatoidalny może wystąpić później.

Gdy zapaleniu stawów o cechach reumatoidalnego zapalenia stawów, towarzyszą wymienione dwa rodzaje przeciwciał w surowicy, to mówi się o zapaleniu serologicznie dodatnim albo seropozytywnym. Czasami mimo stwierdzenia objawów reumatoidalnego zapalenia stawów nie udaje się wykryć wskazanych przeciwciał w surowicy i wówczas mówi się o seronegatywnej postaci RZS.

W przypadku zapalenia stawów serologicznie negatywnego należy przeprowadzić diagnostykę różnicową, a także wziąć pod uwagę inne zapalenia stawów. Do grupy seronegatywnych zapaleń stawów zalicza się choroby, w których zmiany zapalne dotykają jelit i kręgosłupa oraz kojarzone są z łuszczycą, a więc: reaktywne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie stawów kręgosłupa oraz zapalenie stawów w przebiegu enteropatii.