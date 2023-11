Maj to początek sezonu grillowego - długich wieczorów z bliskimi i pysznego jedzenia. Większości z nas grill kojarzy się z kiełbasą, karkówką lub kurczakiem. Na ruszcie nie musi się jednak pojawić mięso, równie dobrze sprawdzą się chrupiące warzywa, grzyby i soczyste owoce. Przygotowaliśmy dla Was przepisy na pyszne i zdrowe dania na wegetariańskiego i wegańskiego grilla.

Wegetariański grill - potrawy dla jaroszy

Grillowany camembert

Francuski ser pleśniowy camembert świetnie się sprawdzi na wegetariańskim grillu. Ser wystarczy polać odrobiną oliwy i położyć na nim gałązkę tymianku. Grillujemy go aż skórka się przypiecze, a wnętrze będzie mięciutkie i lejące. Podawać z konfiturą z żurawiny bądź gruszki oraz bakaliami.

Pieczarki z masłem ziołowym

Aromatyczne pieczarki z masłem ziołowym to hit każdego bezmięsnego grilla. Można je zrobić również w wersji wegańskiej - wystarczy dodać oliwy z oliwek zamiast masła.

Składniki

pół kilograma pieczarek

pół kostki masła lub pół szklanki oliwy z oliwek

3 - 4 ząbki czosnku

przyprawy: tymianek, papryka słodka, pieprz ziołowy, kurkuma

sól i pieprz

opcjonalnie: chili w proszku lub czerwona pasta curry

Pieczarki dokładnie myjemy, nie obieramy! Do rozpuszczonego masła bądź oliwy dodajemy po pół łyżeczki przypraw, sól i pieprz. Pieczarki maczamy w maśle i układamy na tacce do grilla. Pieczemy na złoty kolor. Najlepiej smakują ze świeża bagietką lub chlebem.

Wegański grill - jakie dania przygotować?

Szaszłyki z tofu i warzywami

Zdrową i lekką przekąską na wegańskiego grilla będą szaszłyki z chrupiącymi warzywami i marynowanym tofu.

Składniki

kostka tofu

papryka

2 cebule

mała cukinia

oliwa z oliwek

sos sojowy

miód

musztarda

główka czosnku

papryka słodka i ostra

Pierwszym krokiem jest przygotowanie marynaty. W miseczce mieszamy oliwę, sos sojowy, miód, musztardę i posiekany czosnek. Doprawiamy solą i pieprzem. Tofu kroimy na dużą kostkę i moczymy z marynacie min. 2 godziny. Paprykę kroimy w dużą kostkę, cebulę i cukinię w plasterki. Zamarynowane tofu posypujemy papryką w proszku. Warzywa i tofu naprzemiennie nadziewamy na patyki do szaszłyków. Wszystko polewamy marynatą do tofu i posypujemy ulubionymi ziołami. Do tych szaszłyków świetnie będzie pasować sos czosnkowy lub ziołowy.

Owoce na grilla

Dla fanów słodkich smaków idealnym wyborem będą grillowane owoce. Świetnie sprawdzą się banany faszerowane gorzką czekoladą lub ananas w syropie klonowym.

Banan z gorzką czekoladą

Banany układamy na kratce. Nacinamy wzdłuż skórkę razem z miąższem. Do kieszonki wkładamy 4-5 kawałków gorzkiej czekolady. Banany pieczemy do momentu aż zmiękną, a czekolada się rozpuści.

Ananas w syropie klonowym

Składniki

pół ananasa w plasterkach

2 łyżki miodu

sok w połowy cytryny

imbir i cynamon

Miód mieszamy z sokiem z cytryny, dodajemy po pół łyżeczki imbiru i cynamonu. Ananasa wkładamy do przygotowanej marynaty i zostawiamy na min. pół godziny. Układamy na folii aluminiowej i grillujemy do momentu aż będzie gorący.

Na bezmięsnym grillu świetnie się również sprawdzą grillowane warzywa w ziołach i oliwie. Najlepszym wyborem będą: bakłażan, cukinia, szparagi, fasolka czy papryka.

Znacie jakieś sprawdzone przepisy na wegetariańskiego i wegańskiego grilla?