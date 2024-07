Podczas gotowania warzyw część ich wartości pozostaje w wodzie, zatem dobrze jest ją wykorzystać na przykład do przyrządzenia zupy. Gotowanie na parze pozwala zachować więcej witamin i minerałów.

Kilka głównych zasad gotowania warzyw

Gotowanie powinno odbywać się pod przykryciem, aby ograniczyć dostęp świata i tlenu oraz możliwie skrócić czas gotowania. Te warzywa, które mogą być gotowane bez obierania (na przykład ziemniaki), lepiej jest obrać już po ugotowaniu, co pozwoli zatrzymać w nich więcej wartości odżywczych. Podczas gotowania składniki wypłukane z warzyw zatrzymują się w wodzie, zatem dobrze jest gotować warzywa w małej jej ilości, a wodę wykorzystać na przykład do przygotowania zupy. Jeśli już warzywa muszą zostać pokrojone przed ugotowaniem, niech mają jak największe części, tak aby zmniejszyć powierzchnię utraty cennych witamin i elementów. Warzywa dobrze gotować tylko tyle, ile to potrzebne, gdyż przedłużający się proces gotowania zmniejsza ich wartość odżywczą.

Przykłady właściwego gotowania niektórych warzyw

Kalafior. Jeśli ma być samodzielnym daniem, umieszcza się go już w gotującej się wodzie, dzięki czemu straci mniej soków. Po zagotowaniu można na chwilę odkryć garnek, aby odparować specyficzny zapach, po czym gotować dalej pod przykryciem. Aby sprawdzić, czy kalafior jest gotowy, można nakłuć go widelcem. Świeży kalafior gotuje się od 10 do 15 minut. Czas liczymy od momentu zagotowania się wody po dodaniu warzywa. Jeśli ma być na przykład częścią zupy, to można umieścić go już w zimnej wodzie, dzięki czemu wywar zachowa więcej aromatu. Podobne zasady obowiązują podczas gotowania fasolki szparagowej. Tutaj inny może być czas gotowania (od 5 do 15 minut) i zależy od tego, czy jest to młoda czy starsza fasolka. Fasolkę można gotować bez przykrycia. Zarówno do kalafiora, jak i fasolki, wodę można osolić (2 łyżeczki na litr wody) i delikatnie posłodzić.

Kukurydza. Aby kukurydza zachowała najwięcej soków, należy wrzucić ją na wrzątek. Najczęściej w sprzedaży można znaleźć kukurydzę cukrową, która gotuje się około 10-15 minut. Wodę powinno się osłodzić (ok. 1 łyżeczka cukru na litr wody), natomiast dodanie soli spowoduje utwardzenie ziaren kukurydzy, zatem solą można posypać ugotowaną już kukurydzę.

Gotowanie warzyw na parze

Zdecydowanie najkorzystniej przyrządzać warzywa gotując je na parze, gdyż zachowują wtedy więcej swoich składników odżywczych, witamin i minerałów. W ten sposób gotować można niemal wszystkie warzywa, a wysoka temperatura gotowania (do 120o C) skraca czas przyrządzenia potraw i pozwala na zachowanie większej ich wartości.

Zimą lepiej wybierać mrożone warzywa pewnych producentów, niż te świeże importowane, gdyż najczęściej są one pełne chemii i konserwantów.