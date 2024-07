Canicross to dyscyplina sportowa wywodząca się z psich zaprzęgów. Polega na bieganiu z psem na linie z amortyzatorem, umocowanej do pasa człowieka. Pupil biegnie przodem, pomagając tym samym biegaczowi w pokonywaniu dystansu.

Na stronie internetowej Polskiego Związku Psich Zaprzęgów można dowiedzieć się, gdzie organizowane są zawody canicross w Polsce i za granicą. Tego typu rywalizacje odbywały się już, między innymi, w Völklingen (Niemcy), Děčín (Czechy) oraz w Łodzi.

Bieganie z psem na smyczy – na czym polega?

Canicross polega na tym, że nasz pupil biegnie przodem. Ma on nałożone specjalne szelki, które nie ograniczają jego ruchów. Do smyczy przymocowana jest specjalna elastyczna lina z amortyzatorem o długości minimum 2,5 metra. Biegacz zakłada na biodra specjalną uprząż, która łączy się z liną i ułatwia bieg. Za pomocą sprzętu do canicrossu trenujący ma wolne ręce. Znacznie poprawia to komfort w czasie wysiłku i swobodę ruchu. Dzięki temu bieg jest płynniejszy, a sylwetka człowieka wyprostowana. Canicross to szybkie bieganie w terenie. Trening jest wyczerpujący, dlatego jednorazowe dystanse nie powinny przekraczać więcej niż 8 kilometrów.

Canicross – szelki, pas, lina

Kompletny zestaw do biegania z psem, czyli pas biodrowy, lina z amortyzatorem oraz szelki, można kupić w każdym sklepie zoologicznym. Szelki dla psa powinny być z lekkiego i przepuszczającego powietrze materiału. Ważny jest także ich rozmiar. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy pracownika sklepu z psimi akcesoriami.

Jaki pies nadaje się najlepiej do takiego biegania?

Czworonogi stworzone do biegania to np. husky i malamuty. Te rasy są pełne energii. Mają one genetycznie uwarunkowane do podobnych dyscyplin. Ruch pomaga utrzymać je w dobrym zdrowiu i kondycji. Są one po prostu szczęśliwsze, gdy mogą codziennie przebiec przynajmniej kilkukilometrowy dystans. Chętnie biegają także wyżły oraz owczarki niemieckie. Do biegania na smyczy można zabrać ze sobą psa niezależnie od jego rasy i wielkości. Ważne jest tylko, aby miał on zapał do aktywności fizycznej i cieszył się dobrym zdrowiem. Odradza się natomiast trenować z pupilem młodszym niż jeden rok, ponieważ jego układ kostny dopiero się rozwija. Pies powinien być także posłuszny i słuchać komend właściciela. Przyjemniej trenuje się także z czworonogiem, który jest łagodny i nie reaguje agresywnie na innych ludzi czy mijane zwierzęta.

Aby zwiększyć motywację psa do biegu, można spróbować treningu z innymi parami trenującymi canicross. Wspólne bieganie to dobra zabawa dla pupili i przyjemne spędzenie wolnego czasu dla ich właścicieli.

Zalety biegania z psem

Bieganie z psem to trening, który wzmacnia kondycję zarówno czworonoga, jak i jego właściciela. Wspólne trenowanie jest również sposobem na zacieśnianie więzi z pupilem i odpowiednią tresurę. Pies w czasie biegu będzie skupiać się na pokonaniu dystansu, ale tuż po nim powinna czekać na niego nagroda, w postaci np. smakołyku czy karmy, oraz zasłużony odpoczynek. Po wysiłku koniecznie należy dać pupilowi miskę świeżej wody.