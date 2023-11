Torba sportowa jest jedną z najważniejszych rzeczy dla każdej osoby uprawiającej regularną aktywność fizyczną. Aby mogła ona spełniać swoje funkcje, powinna być dobrana właściwie do uprawianej dyscypliny oraz indywidualnych potrzeb. Wbrew pozorom zakup torby sportowej nie jest łatwy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w sklepach jest dostępnych wiele rodzajów, które nie zawsze są na tyle uniwersalne, aby sprawdzały się we wszystkich dyscyplinach.

Reklama

Osoby uprawiające dyscypliny, które nie wymagają przenoszenia specjalistycznego sprzętu, powinny mieć najłatwiej. W takich przypadkach wystarczą bowiem proste modele. Trudniej z zakupem odpowiedniego produktu mogą mieć osoby uprawiające m.in. sporty rakietowe, wrotkarskie, golfa czy pływanie.

Zakup torby sportowej: dyscyplina ma znaczenie

Aby dokonać właściwego wyboru torby sportowej, w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ma ona służyć nie tylko do wyjść na treningi? Trzeba wziąć pod uwagę zarówno ewentualne wykorzystywanie torby do wyjazdów wakacyjnych, jak również na różnego rodzaju turnieje. Jest jednak wiele dyscyplin, jak tenis ziemny, squash, badminton czy golf dla których firmy produkują specjalnie wyprofilowane torby, które byłyby raczej mało praktyczne jako torby podróżnicze. Chyba, że ktoś na wakacje zabiera cały sprzęt do gry.

Zupełnie innym rodzajem są torby sportowe o uniwersalnych kształtach i rozmiarach. Je najczęściej wykorzystują osoby ćwiczące na siłowni, fitness czy bieganie. Im wystarczy bowiem stosunkowo niewielka torba, w której zmieszczą się ubrania na zmianę, obuwie, ręcznik i woda. Taki rodzaj toreb z powodzeniem można wykorzystywać chociażby jako bagaż podręczny, o ile będzie spełniał wymogi w kwestii wymiarów.

Czym kierować się przy zakupie torby sportowej?

Niezależnie od uprawianej dyscypliny przed zakupem torby sportowej, należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

pojemność – jeśli ma być używana tylko na treningi, nie powinna być zbyt duża. Inaczej jest jeśli ma pełnić funkcję torby podróżnej,

– jeśli ma być używana tylko na treningi, nie powinna być zbyt duża. Inaczej jest jeśli ma pełnić funkcję torby podróżnej, rodzaj – w zależności od dyscypliny torby różnią się krojem i sztywnością materiału,

– w zależności od dyscypliny torby różnią się krojem i sztywnością materiału, liczba komór – najprostsze torby posiadają trzy komory: główną, oddzielną na obuwie i małą na rzeczy osobiste. W bardziej złożonych modelach możliwości jest więcej,

– najprostsze torby posiadają trzy komory: główną, oddzielną na obuwie i małą na rzeczy osobiste. W bardziej złożonych modelach możliwości jest więcej, jakość wykonania – biorąc pod uwagę częste używanie produktu warto stawiać na te wykonane z poliestru, który jest trwałym materiałem,

– biorąc pod uwagę częste używanie produktu warto stawiać na te wykonane z poliestru, który jest trwałym materiałem, wygoda w noszeniu – w tym przypadku chodzi o indywidualną ocenę komfortu podczas noszenia,

– w tym przypadku chodzi o indywidualną ocenę komfortu podczas noszenia, systemy wodoodporne – kluczowa kwestia w torbach basenowych oraz w przypadku osób narażonych na trudne warunki atmosferyczne w czasie drogi na trening,

– kluczowa kwestia w torbach basenowych oraz w przypadku osób narażonych na trudne warunki atmosferyczne w czasie drogi na trening, elementy odblaskowe – dotyczy szczególnie tych, którzy pieszo pokonują trasę na trening.