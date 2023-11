Suplementy są niezbędne, aby utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie w okresie jesienno-zimowym. Odpowiednio dobrane witaminy i składniki odżywcze wzmocnią organizm i uodpornią go na częste zmiany pogody. Poniżej znajdziecie listę podstawowych suplementów na jesień, które zapobiegną przeziębieniom i jesiennej chandrze.

Reklama

Suplementy na jesień na odporność

Zmienne warunki pogodowe, chłodne wieczory, silne wiatry to najczęstsze powody jesiennych zachorowań. Niską odporność organizmu można wzmocnić odpowiednimi suplementami diety i probiotykami.

Szczególne znaczenie dla naszego układu immunologicznego mają witaminy C i D. Niewiele osób wie, że to właśnie witamina D ma największe znaczenie dla naszej odporności. Jesienią i zimą ponad 80% Polaków cierpi na jej niedobór. Skutkuje to nie tylko obniżeniem odporności, ale również pogorszeniem nastroju, sennością i brakiem energii. Zalecana dzienna dawka suplementacji witaminy D wynosi od 800 do 2000 IU. Suplement powinno się przyjmować wraz z tłustym posiłkiem, co znacznie zwiększa wchłanialność.

Suplementy na jesienną depresję

Krótkie jesienne dni oraz brak światła słonecznego powodują pogorszenie nastroju, a niekiedy nawet depresję sezonową. Istnieje jednak kilka suplementów, dzięki którym możemy polepszyć nastrój i naładować się pozytywną energią. Z pomocą przyjdzie nam naturalny suplement na jesienną depresję, czyli ekstrakt z dziurawca. Możemy go przyjmować w postaci naparu, kapsułek lub tabletek. Równie skuteczne będą suplementy takich składników jak:

melisa,

witaminy z grupy B,

magnez,

wapń,

dzika róża.

Suplementy na jesień - zdrowe stawy

Brak stałego dostępu do światła słonecznego sprawia, że organizm obniża wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i stawów. Na stan stawów negatywnie również wpływają częste zmiany temperatur i siedzący tryb życia. Aby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie mięśni i stawów należy zażywać suplementy na bazie kolagenu, wyciągu z dzikiej róży, witaminy C, kwasu hialuronowego.