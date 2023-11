Witamina D to jeden z podstawowych składników organizmu, potrzebny do jego prawidłowego funkcjonowania. Od dawna słyszy się o tym, że duża część społeczeństwa ma duże niedobory tej witaminy, ze względu na trudności w jej pozyskiwaniu. Najzdrowszą formą witaminy D jest ta pozyskiwana z natury - od słońca i z diety. Niestety w czasie jesieni i zimy trudno utrzymać jej prawidłowy poziom.

W ty momencie z pomocą przychodzą nam suplementy diety. Odpowiednia suplementacja witaminy D pomoże pozbyć się niedoborów. Jednakże zbyt duża ilość tego typu specyfików może doprowadzić do przedawkowania witaminy D i jego groźnych konsekwencji zdrowotnych.

Jaki jest dzienny limit witaminy D?

Zespół ds. Suplementów Diety, powołany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, ustalił dzienną maksymalną dawkę witaminy D. Naukowcy określili dawkę dzienną na poziomie 2 000 IU (50 µg).

Zalecili także, aby przed suplementacją, zbadać poziom witaminy D w surowicy krwi. Docelowo powinien wynosić 30-50 ng/ml. Jeśli jednak przekroczy 100 ng/ml należy przerwać przyjmowanie witaminy D.

Okres w którym powinno się suplementować witaminę D trwa od października do marca, wiosną i latem wystarczy zbilansowana dieta i przebywanie na słońcu.

Czy można przedawkować witaminę D?

Naturalnie dostarczana witamina D nie zagraża naszemu zdrowiu - nie jest możliwe by ją przedawkować. Inaczej sprawa się ma z suplementacją. Przy zbyt dużej ilości przyjmowania witaminy D w suplementach można przekroczyć dzienną zalecaną dawkę. Nie przestrzeganie zaleceń lekarza w kwestii suplementacji, może doprowadzić do groźnych problemów zdrowotnych.

Pozyskiwanie witaminy D w sposób naturalny jest niezwykle trudne, szczególnie w okresie jesienno-letnim. Według badań epidemiologicznych około 90% społeczeństwa ma niedobór tej ważnej dla organizmu witaminy. Jednakże nierozsądna suplementacja bardzo często może prowadzić do zbyt wysokiego stężenia składnika.

Przedawkowanie witaminy D - skutki

Przyjmowanie bardzo dużych dawek witaminy D przez dłuższy okres czasu może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych. Prowadzi to do zatrucia organizmu, szczególnie niebezpiecznego u niemowląt i kobiet w ciąży.

Najczęstsze objawy przedawkowania witaminy D:

zapalenie pęcherza,

zaburzenie pracy nerek,

zaparcia,

wymioty i nudności,

kamica nerkowa,

zwiększona pobudliwość,

zapalenie wątroby,

większe pragnienie,

potliwość,

brak apetytu,

wielomocz.

Większość objawów wywołuje w tym przypadku hiperkalcemia, czyli zbyt duża ilość wapnia w organizmie. Zbyt duża ilość witaminy D prowadzi bowiem do odkładania się wapnia w tkankach.