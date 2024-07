Damski strój baletowy do ćwiczeń to elastyczne body, zwiewna wiązana tunika wokół talii oraz rajstopy z wycięciem na stopy. Do występów na scenie tancerki zakładają paczki baletowe, inaczej tutu, czyli stroje uszyte z tiulu, które dzieli się na ćwiczebne, klasyczne i romantyczne. Mężczyźni do tańczenia zakładają trykot, getry oraz szpongi. Balet ćwiczy się w specjalnym obuwiu, tak zwanych baletkach.

Balet to rodzaj tańca klasycznego połączonego z teatralnym widowiskiem. Najbardziej znane spektakle baletowe to: „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego, „Giselle” Adolphne'go Adama oraz „Sylfidy” Fryderyka Chopina.

Buty do baletu – baletki do tańca, pointy baletowe

Miękkie baletki do tańca to najlepsze rozwiązanie dla początkujących. Obuwie do tańczenia na pół palcach wykonuje się z satyny, płótna lub skóry. Podeszwa baletek umieszczona jest pod całą stopą lub w dwóch częściach – pod piętą i palcami. Ważnym elementem butów są wiązania ze wstążek, taśm, gumek lub elastycznego sznurka do zawiązywania na kostkach. Dzięki nim baletki nie zsuwają się ze stopy. Wiązania łagodzą obciążenia ścięgna Achillesa w czasie wykonywania ćwiczeń. Baletki pointy noszą doświadczone tancerki, zwłaszcza na występach baletowych. Ten rodzaj obuwia charakteryzują twarde, gipsowe zakończenia, które umożliwiają tańczenie na palcach. Pointy mają skórzane podeszwy, ściągacze i zabezpieczenia na kostki, czyli elastyczne taśmy lub gumki, które dodatkowo zapobiegają ślizganiu się stopy.

Akcesoria do obuwia baletowego

W pointy wkłada się silikonowe wkładki lub watę, aby uniknąć bolesnych otarć na palcach. W czasie ćwiczeń przydatne są także żelowe separatory (kliny), które zapobiegają nachodzeniu na siebie palców u stóp oraz plastry i taśmy na odciski. Kalifornia, czyli miękka żywica naturalnego pochodzenia, służy do nacierania podeszew, dzięki czemu buty mają lepszą przyczepność do podłoża.

Strój baletowy dla dorosłych

Strój do ćwiczeń baletowych to elastyczne i wygodne ubranie, które nie krępuje ruchów. Balet jest tańcem, który w subtelny sposób podkreśla piękno ludzkiego ciała, dlatego też kostium w którym występują tancerze jest mocno dopasowany. Rozróżnia się kobiecy i męski strój do baletu, a nieodłącznym elementem każdego z nich są baletki.

Damski strój do nauki baletu – kostium do ćwiczeń baletowych (body baletowe), tunika, rajstopy

Damski kostium do ćwiczeń baletu składa się z 3 części. Są to:

Body baletowe , czyli kostium do ćwiczeń, szyje się z dzianin elastycznych np. lycry. Strój dostępny jest na cienkich lub grubych ramiączkach. Od tradycyjnego body różni go to, że nie ma zapięcia w kroku.

, czyli kostium do ćwiczeń, szyje się z dzianin elastycznych np. lycry. Strój dostępny jest na cienkich lub grubych ramiączkach. Od tradycyjnego body różni go to, że nie ma zapięcia w kroku. Tunika to spódnica baletowa , którą przewiązuje się wokół talii. Tuniki są krótkie i uszyte z bardzo lekkiego i miękkiego materiału, np. szyfonu.

, którą przewiązuje się wokół talii. Tuniki są krótkie i uszyte z bardzo lekkiego i miękkiego materiału, np. szyfonu. Rajstopy baletowe najczęściej wykonuje się z elastycznej mikrofibry. Zakłada się je głównie na występy. Na treningach lepiej sprawdzają się trykoty, czyli specjalne getry z wycięciem na stopę. Rozcięte rajstopy można łatwo podwinąć, by np. zmienić opatrunek lub poprawić zsunięty ochraniacz na kostce.

Stroje taneczne tutu – paczka ćwiczebna, klasyczna, romantyczna

Paczki baletowe, czyli tutu, to kostiumy uszyte z tiulu, w których baletnice tańczą na scenie. Rodzajem tutu jest paczka klasyczna. Jest to krótka i sztywna spódnica, która odsłania całe nogi. Takie stroje można zobaczyć w popularnym balecie „Jezioro łabędzie”. Paczka ćwiczebna służy do treningów dla tancerek, które przygotowują się do wystąpienia w klasycznym tutu. Paczki romantyczne to wydłużone spódnice za kolano wykonane z lekkich i zwiewnych materiałów. Spódnice łączone są zazwyczaj z gorsetami. Baletnice ubrane w paczkę romantyczną można zobaczyć w balecie „Dziadek do orzechów”. Kolorystyka strojów baletowych to najczęściej biel lub jasny odcień różu.

Elementy stroju baletowego męskiego

Męski strój baletowy do ćwiczeń to dopasowany kombinezon oraz getry i skarpety. Odzież wykonana jest z bawełny, poliestru lub lycry. Na występy sceniczne panowie zakładają trykot. Strój występuje w postaci spodni z szelkami lub bez oraz jednoczęściowego kombinezonu. Dopasowany kostium ma podkreślać pracę mięśni tancerza. Lniane koszule męskie są długie i z szerokimi rękawami, które falują w czasie tańca. Męska bielizna taneczna to szpongi o anatomicznym kroju. Majtki mają szeroki, elastyczny pas w obwodzie, a w okolicach krocza – delikatne piankowe wypełnienie.

Balet dla dzieci – stroje baletowe dla dziewczynek i chłopców

Dzieci mogą zacząć uczyć się baletu już w wieku 4-5 lat. Ćwiczenia baletowe dla najmłodszych polegają na rozciąganiu wszystkich części ciała, największy nacisk kładąc na nogi, dlatego dziecięcy strój do baletu musi być wygodny. Dzieci mogą ćwiczyć w rajstopach, bawełnianych legginsach i nałożonym na to stroju kąpielowym lub body. Baletki powinny być mieć miękką podeszwę. W pointach nie mogą ćwiczyć dzieci poniżej 11. roku życia.