Stawianie baniek wskazane jest przede wszystkim przy przeziębieniach, grypie oraz zapaleniu płuc. Zabieg łagodzi dolegliwości bólowe towarzyszące zapaleniu stawu barkowego oraz rwie kulszowej. Przed jego wykonaniem należy lekko natłuścić skórę.

Stawianie baniek od dawna wykorzystywane jest w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych oraz bólów kręgosłupa. Po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu na skórze pozostają ciemnoczerwone plamy, które samoistnie znikają po upływie kilku dni.

Na czym polega stawianie baniek?

Lecznicze właściwości baniek zostały odkryte na Dalekim Wschodzie. Wykorzystywano je w zwalczaniu bólów, stanów zapalnych, a także w celu wzmocnienia odporności organizmu. Obecnie wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje baniek:

bańki szklane, ogniowe, czyli do stawiania na gorąco; ulegają przyssaniu do ciała w momencie, gdy palący się wewnątrz spirytus wyczerpie zapasy tlenu,

bańki szklane, bezogniowe, które wyposażone są w wentyl odsysający powietrze za pomocą pompki,

bańki próżniowe, czyli nowocześniejsza technika, która polega na wytworzeniu w bańce próżni, na skutek czego skóra zostaje wciągnięta do wnętrza naczynka.

Zastosowanie próżniowej techniki stawiania baniek uruchamia dwa mechanizmy, które mobilizują układ odpornościowy do walki z infekcją i przyspieszają powrót do zdrowia. Jednym z nim jest podrażnienie receptorów nerwowych znajdujących się w skórze i usprawnienie krążenia. Drugi mechanizm to wytworzenie podciśnienia, które umożliwia wessanie do środka naczynka skóry z niewielką ilością krwi zgromadzonej w tkance podskórnej. Układ odpornościowy organizmu identyfikuje krew jako ciało obce, w ten sposób zostaje pobudzony do zwalczenia infekcji.

Kiedy stosuje się stawianie baniek?

Stawianie baniek wykorzystywane jest przede wszystkim w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Skutecznie zwalcza przeziębienie, grypę, zapalenie oskrzeli oraz zapalenie płuc. Stosowanie tej metody przyczynia się do usprawnienia działania układu odpornościowego oraz krążenia krwi, łagodzi stany napięcia nerwowego oraz stres. Stawianie baniek zalecane jest również przy bólach kręgosłupa i mięśni oraz przy zapaleniu korzonków nerwowych. Jest pomocne przy rwie kulszowej i zapaleniu stawu barkowego.

Jak prawidłowo stawiać bańki?

Prawidłowo wykonany zabieg stawiania baniek jest skuteczny oraz bezbolesny. Przed jego przeprowadzeniem należy dokładnie umyć bańki za pomocą ciepłej wody z mydłem, a następnie osuszyć naczynka. Skórę powinno się natłuścić – przy zespołach bólowych można zastosować maść o właściwościach przeciwzapalnych. Miejsce stawiania baniek jest zależne od leczonej dolegliwości:

na klatce piersiowej lub na plecach: przeziębienia, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc,

w okolicy lędźwiowej lub krzyżowej: bóle zwyrodnieniowe kręgosłupa, rwa kulszowa,

wzdłuż kręgosłupa (po obu stronach): zespoły bólowe kręgosłupa, nerwice narządowe, neuralgie (nerwobóle).

Przeciwwskazane jest ustawianie baniek: na piersiach oraz w okolicy serca, dużych naczyń krwionośnych i miejscach ze zmianami skórnymi (np. z pęcherzami). Bańki powinno się stawiać na umięśnionych partiach ciała oraz z podściółką tłuszczową. Po zakończonym zabiegu skórę należy przetrzeć spirytusem i ponownie natłuścić. Osoba chora powinna wypoczywać pod ciepłym kocem. W miejscu stawiania baniek pojawiają się ciemnoczerwone placki, które świadczą o ich prawidłowym wykonaniu.