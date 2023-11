Zapalenie oskrzeli u dzieci zwykle ma przebieg ostry i trwa około tygodnia. Rozwija się na skutek infekcji górnych dróg oddechowych. U dziecka pojawia się suchy kaszel, który po kilku dniach przekształca się w kaszel mokry z odkrztuszaniem gęstej wydzieliny.

Zapalenie oskrzeli jest częstą chorobą wieku dziecięcego o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Może mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne. Pierwszymi objawami zapalenia oskrzeli u dzieci są: katar, podrażnione gardło oraz uporczywy, suchy kaszel.

Jakie są przyczyny zapalenie oskrzeli u dzieci?

Zapalenie oskrzeli u dzieci najczęściej ma przebieg ostry, a jego przyczyną jest infekcja górnych dróg oddechowych. W większości przypadków wywoływane jest przez wirusy, zwłaszcza grypy, paragrypy, adenowirusy oraz rynowirusy. Jedynie 10% wszystkich zachorowań stanowi infekcja bakteryjna. Mikroorganizmy chorobotwórcze wnikają do organizmu i wywołują stan zapalny, który powoduje uszkodzenie nabłonka. Drugą postacią choroby jest przewlekłe zapalenie oskrzeli, znacznie rzadziej występujące wśród dzieci. Wywoływane jest najczęściej przez zanieczyszczenia powietrza oraz dym tytoniowy.

Jak rozpoznać zapalenie oskrzeli u dziecka – objawy choroby

Zapalenie oskrzeli u dzieci rozpoczyna się od nieżytu nosa i podrażnienia gardła. Po około 3 -4 dniach infekcji pojawia się stan podgorączkowy lub gorączka oraz kaszel – początkowo suchy i męczący, który niekiedy prowokuje wymioty. Szczególnie nasila się w nocy, utrudniając zasypianie i prawidłowy sen, co sprawia, że dziecko jest zmęczone, niewyspane i marudne. U malucha obserwuje się nadmierne pocenie i ogólne osłabienie. Na skórze twarzy może pojawić się czerwona wysypka. U niemowląt często występuje przyspieszony i świszczący oddech. Po 2-3 dniach kaszel zmienia swój charakter, staje się wilgotny i towarzyszy mu duża ilość lepkiej wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Dziecko często nie potrafi jej odkrztusić, ale ją połyka. Powoduje to wymioty złożone z śluzowo-ropnej treści. U dziecka pojawia się brak apetytu, czego przyczyną jest obecność wydzieliny w żołądku, która utrudnia produkcję i wydzielanie soku żołądkowego.

Na czym polega leczenie zapalenia oskrzeli u dzieci?

Przy wystąpieniu u dziecka objawów zapalenia oskrzeli należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Nieleczona choroba może prowadzić do zapalenia płuc. W przypadku starszych dzieci i rozpoznania wirusowego podłoża choroby nie ma konieczności stosowania antybiotyków. Dziecku można podać leki przeciwkaszlowe, rozrzedzające wydzielinę i ułatwiające jej odkrztuszanie oraz obniżające gorączkę. Ważne jest, by maluch przebywał w łóżku, wypoczywał i przyjmował duże ilości płynów. Przy długotrwałym utrzymywaniu się gorączki oraz kaszlu z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny do leczenia wprowadza się antybiotykoterapię. Przebieg zapalenia oskrzeli jest zwykle gorszy i poważniejszy u niemowląt. Z tego powodu dzieci w wieku niemowlęcym po zdiagnozowaniu choroby często są hospitalizowane, czyli leczone w szpitalu za pomocą antybiotyku.

Pielęgnacja dziecka z zapaleniem oskrzeli – praktyczne wskazówki dla rodzica

W leczeniu dziecka z zapaleniem oskrzeli ważną rolę odgrywa odpowiednia pielęgnacja zapewniona przez rodziców. Optymalną temperaturą w pokoju chorego malucha jest 19-21 stopni Celsjusza. Należy zadbać o regularne wietrzenie pomieszczenia, pamiętając, by w tym czasie dziecko nie przebywało w pokoju. Dziecka nie powinno się przykrywać grubymi kocami. Wyjątkiem jest występowanie u niego gorączki z dreszczami. Malca z zapaleniem oskrzeli należy ubierać w luźne, bawełniane ubranie, które łatwo wchłania pot. W łagodzeniu kaszlu i kataru skuteczne są domowe inhalacje z soli fizjologicznej oraz nawilżanie powietrza w pokoju dziecka. W diecie dziecka z zapaleniem oskrzeli najważniejsze jest nawodnienie organizmu. Zalecanymi napojami są soki, kompoty, ziołowe i owocowe herbatki. Posiłki powinny być lekkostrawne – należy unikać potraw tłustych, smażonych, pikantnych. Przy podrażnionym gardle najlepiej sprawdzają się posiłki rozdrobnione, o papkowatej konsystencji.