Sos kurkowy ze śmietaną idealnie pasuje do klusek, makaronu lub ryżu. Ale nie tylko - sprawdzi się również jako aromatyczna przyprawa do mięs, szczególnie na większe uroczystości i imprezy. Jeśli masz ochotę na śniadanie z kurkami - postaw na ziołowy omlet lub chrupiącą bułkę faszerowaną sosem. Jest on niezwykle szybki w przygotowaniu i bardzo smaczny. Poniżej znajdziecie prosty przepis na sos z kurkami.

Kurki (pieprznik jadalny) - składniki odżywcze i właściwości zdrowotne

Kapelusze kurek zwierają wiele istotnych dla organizmu witamin i składników odżywczych, m.in.:

witaminy: A, B1, B2, C, D, PP i E,

sole mineralne: cynk, żelazo, potas, siarka, wapń, jod,

błonnik.

Kurki są również źródłem białka złożonego z aminokwasów egzogennych odpowiednim dla wegetarian i wegan. Przy tym wszystkim są niskokaloryczne, zawierają jedynie 38 kcal w 100 g.

Trzeba jednak pamiętać, że grzyby są ciężkostrawne i nie powinny ich jeść dzieci, osoby starsze oraz te, które mają problemy z układem pokarmowym/

Przepis na sos kurkowy

Składniki na sos z kurek

250 g kurek

100 ml śmietanki kremówki 30% lub 18% (jeśli chcemy ograniczyć ilość tłuszczu)

cebula szalotka

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

2 łyżki oliwy z oliwek

sól i świeżo mielony pieprz

tymianek lub natka pietruszki

Jak przygotować sos z kurkami?

Kurki dokładnie umyć, wyczyścić i osuszyć. Czosnek przecisnąć przez praskę. Cebule pokroić w drobną kostkę lub cienkie piórka. Na rozgrzaną patelnię z masłem i oliwą wrzucić cebulkę. Podsmażyć na złoto, pod koniec dodać czosnek. Dorzucić kurki i smażyć około 5 minut. Wlać śmietanę kremówkę, doprawić solą i pieprzem. Poczekać aż sos się zredukuje. Dodać sos do dania. Można posypać natką pietruszki lub tymiankiem.

Jak wykorzystać kurki w kuchni?

Sos kurkowy to klasyk, ale z kurek można stworzyć również wiele innych ciekawych dań. Każdy wielbiciel grzybów zachwyci się jajecznicą z kurkami i świeżym szczypiorkiem. Można je również dodać do dań kuchni włoskiej: chrupiącej pizzy, aromatycznego risotto czy zapiekanki. Niezwykłym sposobem na przygotowanie kurek jest ich zamarynowanie.