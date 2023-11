Risotto to charakterystyczne danie dla regionu północnych Włoch. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na przygotowanie ryżu. Podstawą tego aromatycznego posiłku jest ryż arborio, masło i parmezan, a także białe wino. Przygotowaliśmy prosty przepis na wegetariańskie risotto ze szparagami.

Dodatki do risotto mogą być różnorodne, ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Najprostszym wyborem jesrt risotto mediolańskie, do którego dodaje się jedynie szafran. Jednak bardzo popularne są również wersje ryżu z grzybami, kurczakiem, barwiącą mątwą czy jesienną dynią.

Jak zrobić idealne, kremowe risotto? - wskazówki

Wybierz odpowiedni ryż

Tak na prawdę jedyny ryż, dostępny w polskich sklepach, który nadaje się do risotto to arborio. Jest to krótkoziarnisty, owalny ryż, który po ugotowaniu jest bardzo kleisty, a w środku lekko al dente. Inne rodzaje ryżu, taki jak: dziki, jaśminowy czy parboiled nie sprawdzą się w tym daniu. Kremową, kleistą konsystencje klasycznego, włoskiego dania zapewni tylko ryż arborio.

Gorący, aromatyczny bulion jest kluczem do sukcesu

Po pierwsze bulion do risotto musi być bardzo gorący, tak aby ryż bez przerwy się gotował. Trzeba dodawać go małymi porcjami i mieszać, aż całość się wchłonie. Najlepiej aby bulion był przygotowały na bazie świeżych warzyw i mięsa. Ewentualnie z naturalnej kostki rosołowej, bez sztucznych barwników i glutaminianu sodu.

Odpowiedni tłuszcz do smażenia

Mamy dwie opcje, które sprawią, że nasze danie będzie aromatyczne i pełne smaku. Po pierwsze masło, dzięki któremu risotto będzie niezwykle kremowe i delikatne w smaku. Po drugie oliwa z oliwek, która podbija aromat każdej potrawy. Można również pomieszać masło z oliwą. Inne tłuszcze się nie nadają, tylko te powyżej sprawią, że danie będzie miało głęboki, kremowy smak.

Jak często mieszać risotto?

Risotto powinno się mieszać raz na jakiś czas, nie za często, nie co chwila. Pamiętaj jednak, by nie zostawić potrawy na dłużej niż kilka minut - kiedy bulion wyparuje, ryż może się przypalić.

Przepis na wegetariańskie risotto ze szparagami

Składniki na risotto ze szparagami

szklanka ryżu arborio

500 ml bulionu warzywnego

1/2 pęczka szparagów

2 łyżki masła

2 łyżki oliwy z oliwek

40 g tartego parmezanu

50 ml białego, wytrawnego wina - opcjonalnie

cebula

ząbek czosnku

tymianek

sól i świeżo mielony pieprz

W garnku zeszklić cebulę na 2 łyżkach oliwy. Pod koniec smażenia dodać czosnek. Po chwili wsypać ryż i podsmażać 2 minuty, mieszając. Dodawać po chochelce bulionu. Przy każdej partii 2-3 zamieszać i czekać aż wchłonie się do końca. Przez ten czas przygotować szparagi. Oderwać zdrewniałą część i pokroić na 3 części. Smażyć na maśle z odrobiną soli i pieprzu przez ok. 10 minut. Z ostatnią porcją bulionu dodać wino. Gdy ostatnia porcja płynu się wchłonie, dodajemy masło, parmezan i przyprawy. Dokładnie mieszamy i podgrzewamy jeszcze 2 minuty. Risotto wykładamy na talerze, na wierzchu układamy szparagi, posypujemy świeżo mielonym pieprzem i parmezanem.