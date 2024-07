Z wiśni można zrobić sok lub syrop do deserów lub do rozcieńczania. Wszystko zależy od tego, jakie będą proporcje między owocami i cukrem. Do przygotowania soku wiśniowego można użyć sokownika, ale wystarczy też duży garnek i sitko do przecierania. Butelki na sok powinny być czyste i suche. Przygotowaliśmy dla Was prosty przepis na sok wiśniowy.

Przepis na sok z wiśni bez sokownika

Wiśnie nie muszą być drylowane, chociaż po wypestkowaniu szybciej i łatwiej puszczą sok. Potrzebny będzie duży garnek.

Składniki na sok wiśniowy

kilogram wiśni

200-400 g cukru

woda

Jak zrobić sok z wiśni bez sokownika?

Kilogram owoców trzeba umyć i zasypać 20-40 dag cukru i odstawić na 2 godziny. Po tym czasie wiśnie z cukrem i sokiem, który puściły, trzeba podgrzewać, aż zmiękną. W tym czasie trzeba je oczywiście mieszać co parę minut. Gdy owoce będą miękkie, należy je przetrzeć przez sitko. Uzyskany w ten sposób mętny sok trzeba spróbować i dosłodzić wedle uznania. Następnie miksturę doprowadza się do wrzenia i zlewa do butelek czy słoików. Muszą być one dobrze umyte i wysuszone. Po napełnieniu butelki – napełnia się je niemal do pełna – należy ją natychmiast zakręcić, odstawić i przykryć ręcznikiem czy kocykiem. W ten sposób sok zostanie trwale zamknięty w butelkach. Jeśli butelek nie zalewa się do pełna, konieczna będzie pasteryzacja – w 85°C przez 10 do 20 minut.

Przepis na domowy sok wiśniowy z użyciem sokownika

Bardzo ważne są proporcje cukru do ilości wody. Słodycz powinna być wyregulowana wedle własnych upodobań, ale jeśli owoce i cukier zostaną połączone w proporcjach 1:1, zamiast soku wyjdzie syrop z wiśni.

Jak zrobić sok z wiśni z użyciem sokownika?

Kilogram owoców należy umyć i umieścić je w najwyższej części sokownika. Można w tym momencie dodać 80 dag cukru, ale równie dobrze można dodać go już po zrobieniu soku a przed zamknięciem go w butelkach. Do najniższej części sokownika należy wlać tyle wody, by było jej pół garnka. Środkowa część sokownika powinna zostać zaopatrzona w rurkę z zaciskiem. Kolejnym krokiem jest zmontowanie wszystkiego i wstawienie na duży ogień – to pozwoli szybko zagotować wodę w dolnej części sokownika, potem ogień można trochę zmniejszyć. Pierwsze efekty będą widoczne już po ok. 20 minutach, ale sok można zlewać dopiero po około godzinie, po tym czasie warto mieszać i rozgniatać wiśnie, dzięki temu puszczą jeszcze więcej soku. Następnie przez rurkę sok można zlewać do butelek. Jeśli owoce nie były posłodzone na początku – sok trzeba dosłodzić, wówczas robi się to poprzez dosypanie cukru i wymieszanie go z sokiem w środkowej części sokownika. Butelki muszą być czyste i suche. Każdorazowo po wypełnieniu butelki sokiem trzeba ją zakręcić i odstawić do wystudzenia. Żeby nie trzeba było przeprowadzać pasteryzacji, sok wiśniowy zlewany do butelek musi być gorący.