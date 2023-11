3 z 6

Sławomir Peszko: jak trafił do polskiej reprezentacji?

Sławomir Peszko zadebiutował w polskiej kadrze 19 listopada 2008 roku podczas meczu towarzyskiego Polska-Irlandia. To ówczesny trener, Leo Beenhakker, uwierzył w jego możliwości. Niestety, dwa lata później skończyła się jego dobra passa. Jesienią 2010 roku Franciszek Smuda wyrzucił go z kadry za spożywanie alkoholu. Sytuacja powtórzyła się dwa lata później. Ten sam trener usunął Sławomira Peszko z drużyny, ponieważ ten pod wpływem alkoholu wdał się w awanturę z taksówkarzem w Kolonii. Piłkarz wrócił do kadry, gdy ta trafiła w ręce Waldemara Fornalika. Adam Nawałka dał mu szansę podczas mundialu 2016 oraz mundialu 2018. Sławomir Peszko w polskich barwach rozegrał 44 mecze i strzelił 2 gole.

Jego rozrywkowy tryb życia sprawił, że stał się bohaterem licznych memów. Zobaczcie kolejny slajd!