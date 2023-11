5. Adam Nawałka, gdyby nie mieszkał w Polsce, na pewno przeprowadziłby się do Włoch. Nawałka uwielbia włoskie jedzenie, kulturę, przyrodę, a nawet... włoskie powietrze.

Uwielbiam oddychać tym powietrzem, lubię ten styl życia. Rzym to najpiękniejsze miasto na ziemi, cały świat jest tu w jednym miejscu. Jako piłkarz byłem niemal wszędzie, więc wiem, co mówię. Lubię ten zapach historii – opowiadał w "Przeglądzie Sportowym".

Skąd wzięła się jego fascynacja tym krajem?

– Wujek Jan, brat mamy, od ponad 30 lat mieszka w Rzymie. Jest dominikaninem. Kiedy dorastałem, to były czasy Interu, Milanu, Helenio Herrery. Graliśmy razem, byliśmy Rivą, Riverą, Mazzolą. Piłka włoska była u mnie od zawsze. Imponuje mi, jak są zorganizowane kluby, jak funkcjonują sztaby trenerskie. Prowadzenie klubu, strategia, taktyka – to najwyższa półka. Włosi kiedyś byli wzorcowym krajem, jeśli chodzi o futbol. Teraz się odradzają. Gdy jestem we Włoszech, przecieram oczy, widząc, jak ciężko pracują tam nad przygotowaniem fizycznym i taktycznym. Pierwszy raz byłem tam w 2000 roku, gdy Romę prowadził Fabio Capello. Było to w Trigorii, ośrodku treningowym – opowiedział "Przeglądowi Sportowemu" Nawałka.