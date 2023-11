Jak zrobić seitan? Przepis na domowy seitan i szaszłyki z seitanu

Seitan nazywany jest chińskim mięsem, ponieważ jest bardzo popularny w kuchni azjatyckiej. Seitan to czysty gluten, przez co potraw z jego udziałem nie mogą jeść osoby będące na diecie bezglutenowej oraz chore na celiaklię. Seitan można kupić w sklepie, ale jest stosunkowo drogi. Tańszą opcją jest samodzielne przygotowanie go w domu. Nie jest to proces trudny ani czasochłonny. Wystarczy woda i mąka pszenna.