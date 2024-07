Gluten znajduje się w pszenicy, jęczmieniu i życie. Osoby chore na celiakię nie mogą jeść pokarmów z tym składnikiem. Choroba objawia się biegunką, wymiotami i obniżoną masą ciała. Osoby zdrowe powinny jeść pokarmy z glutenem, jednak w ograniczonych ilościach.

Co to jest gluten i czemu tak często o nim słyszymy?

Gluten jest to mieszanina białek roślinnych, która występuje w ziarnach niektórych zbóż, takich jak pszenica, jęczmień, żyto. Jest on odpowiedzialny za tworzenie się kleistego ciasta po wymieszaniu mąki z wodą. Ostatnimi czasy bardzo modnym sposobem odżywiania stała się dieta wykluczająca gluten z jadłospisu. W mediach zaczęto zachwalać niejedzenie glutenu jako najzdrowszy sposób odżywiania. Może być to spowodowane popularyzowaniem jedzenia niskowęglowodanowego oraz strachem przed wszelakimi alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.

Kto nie powienien jeść glutenu?

Jedyną grupą osób, która nie powinna jeść glutenu w 100% są chorzy na celiakię. Jest to genetyczna choroba układu pokarmowego. Charakteryzuje się nietolerancją glutenu, czyli białka zapasowego znajdującego się w zbożach, takich jak pszenica, żyto, owies i jęczmień. Choroba wywołuje zanikanie kosmków jelitowych, które wchłaniają składniki odżywcze z pokarmów. Na celiakię cierpi około 1% społeczeństwa. Jest to dolegliwość, którą trudno zdiagnozować. Wielu chorych może nie być świadomych, co im tak na prawdę dolega. Na daną chwilę jest to nieuleczalna choroba. Gdy chory zje pokarm zawierający gluten, to spowoduje u niego:

przewlekłą biegunkę,

obniżenie masy ciała,

intensywne bóle brzucha,

wymioty.

Czy warto kupować produkty bezglutenowe?

Gluten ma również swoje zalety. Mianowicie pożywienie z zawartym w sobie glutenem pozytywnie wpływa na naszą mikroflorę jelitową oraz posiada również błonnik, który jest nam niezbędny do prawidłowego trawienia. Oczywiście najwłaściwszym sposobem odżywiania jest zbilansowana dieta. Dlatego nie warto popadać w skrajności i jeśli nie ma się nietolerancji na gluten, to czasem dobrze jest zjeść produkty go zawierające, ale z umiarem. Warto również od czasu do czasu wybrać produkty bezglutenowe, np. mąka ryżowa czy kukurydziana, z których można upiec pyszne ciasto. Jednak należy czytać etykiety i uważać na produkty przetworzone, które nazwane są jako „bezglutenowe”. Często nie jest to zdrowa żywność, ponieważ zawiera dużo cukru, oleje rafinowane itd. Powinno się pamiętać o zbilansowanym odżywianiu i starać się dostarczać wszystkie składniki, na które organizm aktualnie ma zapotrzebowanie.