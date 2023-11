Przepisy na kotlety i gulasz z seitanu oraz makaron z seitanem

Seitan to doskonała podstawa kotletów. Wystarczy do niej dodać czosnek i przyprawy, a następnie podsmażyć. Pyszny jest też gulasz z seitanu, marchewki, cebuli i soczewicy zielonej. Można go podawać z kiszonymi ogórkami i kaszą. Do seitanu pasuje także makaron.