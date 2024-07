Dietę niemowląt karmionych piersią można wzbogacać innymi produktami już dla półrocznych dzieci.

Zalecenia dotyczące żywienia niemowląt, tzw. schemat żywienia, co pewien czas są aktualizowane. Również w 2015 roku Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci opublikowało nowe zalecenia. Schemat żywienia niemowląt, rodzaj i moment wprowadzania do diety nowych posiłków, różni się w zależności od tego, czy dziecko karmione jest piersią czy mlekiem modyfikowanym. Dietę dziecka karmionego mlekiem matki można zacząć urozmaicać po 6 miesiąca życia.

Schemat żywienia niemowląt karmionych piersią: 1.-5. miesiąc życia

Do czwartego miesiąca życia dziecku należy podawać wyłącznie mleko, w tym przypadku mleko matki. W pierwszym miesiącu życia dziecko powinno dostawać 7 porcji dziennie, każda porcja to ok. 110 ml. Od 2. do 4. miesiąca należy podawać dziecku 6 porcji po 120-140 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych piersią: po 6. miesiącu życia

W 6. miesiącu wciąż podstawowym pokarmem powinno być mleko. W 6. miesiącu można zacząć do jego diety wprowadzać inne pokarmy:

przeciery z owoców i warzyw (gotowana marchew, jabłko, dynia, puree ziemniaczane),

zblendowane delikatne mięso drobiowe,

jajko,

wodę i soki bez dodatku cukru.

Łącznie dziecko powinno spożywać 5 posiłków na dobę, każda porcja powinna mieć ok. 150-160 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych piersią: 7.-8. miesiąc życia

Około 7. miesiąca można zacząć wprowadzać do diety:

gotowane i rozgniecione widelcem, a nie zblendowane, warzywa i owoce,

zmiksowane lub drobno zmielone mięso (także ryby),

nabiał: jogurt naturalny i delikatne sery,

warzywa i owoce w większych kawałkach (podawane dziecku do ręki),

pieczywo,

wodę i niesłodzone cukrem soki.

Dziecko powinno jeść 5 posiłków dziennie, wielkość jednej porcji to ok. 170-180 ml.

Schemat żywienia niemowląt karmionych piersią: 9.-12. miesiąc życia

Od 9. miesiąca życia dziecko powinno jeść 4-5 razy dziennie porcje ok. 190-220 ml. Posiłki powinny być złożone z produktów zalecanych dla młodszych dzieci. Po 12 miesiącu życia można spróbować urozmaicić dietę dziecka o mleko krowie. Należy jednak obserwować, czy nie wywołuje ono u dziecka uczulenia lub objawów świadczących o nietolerancji laktozy, do których należą m.in.: wysypka, egzema, problemy trawienne, m.in. wymioty i biegunki.