Sałatka szwedzka z ogórków gruntowych to świetny dodatek do obiadu. Najlepiej sprawdzi się zimą, kiedy nie mamy dostępu do świeżych warzyw i owoców. Sałatka z ogórków konserwowana jest w słodkiej zalewie z dodatkiem kopru, marchewki, cebuli i przypraw.

Sałatka z ogórków świetnie sprawdzi się jako dodatek do obiadu, kanapek czy składnik innych sałatek. Można ją także jest samą lub z dodatkiem świeżego chleba. Sałatka szwedzka to świetny zamiennik dla popularnych ogórków konserwowych lub papryki konserwowej.

Poniżej znajdziecie bardzo prosty przepis na sałatkę szwedzką. Jest ona bardzo prosta w przygotowaniu i niezwykle smaczna. Jeśli nie przepadasz ze cebulą, możesz ją pominąć.

Przepis na sałatkę szwedzką

Składniki na zimową sałatkę z ogórków

2 kg ogórków gruntowych

2 marchewki

2 cebule

3 szklanki wody

1,5 szklanki cukru

1,5 - 2 szklanki octu 10%

1/2 szklanki oleju

3 łyżki soli

koper włoski

gorczyca

pieprz kolorowy

Jak zrobić sałatkę szwedzką z ogórków?

Ogórki dokładnie myjemy i kroimy lub ścieram na cienkie plasterki - wrzucamy do dużej miski. Zlewamy wodą z dodatkiem soli i moczymy przez kilka godzin. Odcedzamy. Marchewkę obieramy i również kroimy lub ścieramy w cienkie plasterki. Cebulę kroimy na cienkie piórka. Do każdego słoika dodajemy trochę marchewki, cebuli, kilka kulek gorczycy i pieprzu oraz koper włoski. W garnku gotujemy wodę z cukrem, octem i olejem oraz solą. Do słoików dodajemy pokrojone ogórki. Słoiki zalewamy gorącą zalewą i dokładnie zakręcamy. Wkładamy do gotującej się wody (ma sięgać do 3/4 wysokości słoików) i pasteryzujemy przez 15 minut. Układamy do góry dnem aż do wystygnięcia. Ogórki będę gotowe do jedzenia po około miesiącu.