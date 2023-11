Ogórki konserwowe to klasyka polskich przetworów na zimę. Doskonale smakują jako dodatek do kanapek czy sałatek. Odpowiednio przygotowany ogórek jest jędrny i chrupiący oraz podbija smak każdej potrawy. Jeśli znudziły Ci się już standardowe korniszony, postaw na zalewy smakowe. Przygotowaliśmy dla Was dwa sprawdzone przepisy na korniszony z miodem i musztardą.

Czy korniszony różnią się czymś od ogórków konserwowych?

Korniszonami określa się najczęściej małe ogórki konserwowe o wymiarach od 3 do 7 cm. Według niektórych przepisów korniszony się najpierw kisi, a dopiero później konserwuje. Jednak tak na prawdę te dwa pojęcia używane są wymiennie. Klasyczne, duże ogórki konserwowe również często nazywa się korniszonami.

Przepis na korniszony z miodem

kilogram małych, twardych ogórków gruntowych

Składniki do jednego słoika korniszonów

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe

5 ziarenek ziela angielskiego

5 ziarenek pieprzu

gałązka kopru

Składniki na zalewę z miodem

1,5 litra wody

250 ml octu spirytusowego 10 % lub 500 ml octu jabłkowego

4 łyżki miodu

1 łyżka cukru

2 łyżki soli

Jak przygotować korniszony z miodem?

Wszystkie składniki zalewy wlać do garnka, zagotować raz na jakiś czas mieszając. Resztę składników włożyć do wyprażonych lub wyparzonych słoików. W słoikach ułożyć ciasto ogórki - w całości, pokrojone na ćwiartki albo plasterki. Zalać gorącą zalewą. Włożyć do gotującej się wody na 5-10 minut. Wyjąć z wody i odwrócić do góry dnem do ostygnięcia.

Przepis na korniszony z musztardą

kilogram małych, twardych ogórków gruntowych

Składniki na zalewę z musztardą

4 szklanki wody

3/4 szklanki octu 10% lub 1 i pół szklanki octu jabłkowego

2 łyżki soli

5 łyżek cukru

4 łyżki ulubionej musztardy (nie sprawdzi się jedynie musztarda ziarnista, np. francuska)

Reszta składników i przepis taki sam jak na ogórki z zalewą miodową.