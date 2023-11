Ocet jest produktem spożywczym, używanym od 5 tys. lat. Octem określany jest płyn, który zawiera co najmniej 4% stężenie kwasu octowego, uzyskanego w procesie fermentacji tlenowej produktów, które zawierają cukier. Ocet nadaje kwaskowaty lekko pikantny smak potrawom. Jest używany jest do przetworów, sosów, majonezów, marynat oraz sałatek.

Ocet można zrobić nie tylko z owoców czy wina – nadają się do tego również kokos, ziemniaki, ryż, a nawet miód. Ocet można również przygotować samodzielnie, dzięki czemu można eksperymentować z jego smakiem, np. dodając aromatyczne zioła lub przyprawy – cynamon czy imbir.

Ocet spirytusowy

Ocet spirytusowy jest jednym z najpopularniejszych rodzajów octu i ma bardzo szerokie zastosowanie. Jego smak jest ostry i kwaskowaty, ale nie posiada żadnego aromatu. Produkowany jest najczęściej z ziemniaków lub buraków. Wykorzystuje się go do przetworów, np. marynowanych grzybów czy ogórków konserwowych.

Ocet winny biały i czerwony

Ocet winny biały otrzymuje się w procesie fermentacji wina białego, czerwony - wina czerwonego. Ocet winny biały jest idealny do surówek, sałatek, galaret oraz dań rybnych. Octu czerwonego używa się głównie do marynowania mięs – wołowiny i cielęciny. Ocet winny często stanowi bazę do produkcji innych octów, np. ziołowych.

Ocet balsamiczny

Ocet balsamiczny powstaje z zagęszczonego musu z białych winogron (moszczu), który leżakuje w drewnianych beczkach wiele lat. Proces produkcji tego rodzaju octu sprawia, że ma on głęboką, ciemnobrązową barwę i bogaty winny aromat. Dobrej jakości ocet balsamiczny ma co najmniej 12 lat. Ocet balsamiczny jest szeroko stosowany szczególnie w kuchni włoskiej. Dodaje się go do dań mięsnych, sałatek, sosów, deserów, a nawet świeżych owoców.

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy ma bardzo świeży jabłkowy posmak, dlatego doskonale sprawdza się jako dodatek do sałatek i surówek oraz jako składnik marynat. Ceniony jest przede wszystkim ze względu na szerokie właściwości zdrowotne.

Ocet ryżowy

Ocet ryżowy jest wykorzystywany głównie do przyprawiania dań kuchni azjatyckiej. W wersji podstawowej – białej – bardzo przypomina ocet spirytusowy. Często wzbogaca się go imbirem lub chili. W zależności od koloru używanego do produkcji octu ryżu istnieje kilka odmian octu ryżowego, m. in. czarny (porównywany do octu balsamicznego) i czerwony (ma słodki smak). Ocet ryżowy pochodzący z chin jest kwaśny, natomiast w Japonii produkuje się go w wersji bardzo delikatnej z lekką nutą słodyczy. Ocet ryżowy dodaje się do sushi, sałatek, ryżu, marynat oraz sosów.

Ocet słodowy

Ocet słodowy pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ma ciemny kolor i piwny posmak. Jest produkowany ze słodu jęczmiennego i wiórków buraczanych. Anglicy doprawiają nim dania (no. fish&chips), marynują w nim mięso i warzywa.