Rokitnik zwyczajny swoje właściwości lecznicze zawdzięcza dużej ilości substancji aktywnych takich jak: witaminy C i E, flawonoidy oraz beta-karoten. Dzięki nim opóźnia proces starzenia się organizmu, wspomaga funkcjonowanie układu krążenia i wzmacnia odporność organizmu.

Rokitnik zwyczajny opóźnia proces starzenia się organizmu i zapobiega nowotworom

Rokitnik zawiera dużą ilość witamin C i E, flawonoidów (kwercetyny i rutyny) oraz beta-karotenu. Dzięki temu ma silne właściwości antyoksydacyjne, zwalcza wolne rodniki i powstrzymuje rozrost i namnażanie się komórek nowotworowych. Antyoksydanty neutralizują też w pewnym stopniu patologiczne działanie toksyn i szkodliwych substancji docierających z otoczenia: zanieczyszczeń środowiska, dymu tytoniowego i promieniowania.

Rokitnik zwyczajny wzmacnia odporność organizmu

Rokitnik zawiera dużą ilość witaminy C. W zależności od odmiany zawartość witaminy C w 100 g świeżych owoców rokitnika waha się od ok. 50 mg do 600 mg. Dzienna zalecana dawka witaminy C to 80 mg. Witamina C, czyli kwas askorbinowy, wzmacnia system odpornościowy, pomaga leczyć choroby wywołane przez bakterie i wirusy. Duża ilość tej witaminy znajduje się także w przetworach z rokitnika. Podczas obróbki termicznej owoce tracą jej niewiele.

Rokitnik zwyczajny chroni układ krążenia przed chorobami

Flawonoidy znajdujące się w owocach rokitnika zwyczajnego mają także korzystny wpływ na zdrowie układu krążenia. Wzmacniają i uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, zapobiegają zakrzepom wywołanym przez gromadzenie się cholesterolu w tętnicach. Również jeden z karotenów, likopen, działa ochronnie na układ krążenia. Ze względu na te właściwości owoce rokitnika zwyczajnego są zalecane jako uzupełnienie diety osób cierpiących na dolegliwości ze strony układu krążenia.

W jakiej postaci stosuje się owoce rokitnika zwyczajnego?

W aptekach i sklepach zielarskich można kupić olej z owoców rokitnika w płynie i w kapsułkach. Opakowanie zawierające 60 kapsułek kosztuje ok. 60-70 zł. Butelka zawierająca 100 ml oleju z owoców rokitnika kosztuje ok. 40 zł.

Zobacz także

Z owoców rokitnika produkuje się również sok, który dostarcza wszystkich właściwości odżywczych rokitnika w skondensowanej formie. Butelka zawierająca 500 ml soku z rokitnika kosztuje ok. 30 zł.

Samodzielnie można zrobić syrop, nalewkę lub dżem z rokitnika.