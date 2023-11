Risotto z grzybami to klasyka włoskiej kuchni. Najlepiej sprawdzą się świeże borowiki lub prawdziwki. Dodatek parmezanu, cebuli i czosnku uzupełni głęboki smak grzybów. Poniżej znajdziecie łatwy przepis na risotto z grzybami leśnymi.

Bardzo duże znaczenie ma konsystencja ryżu, risotto powinno być kleiste, lecz nie za rzadkie. Z zewnątrz miękkie, a w środku delikatnie twarde - al dente. Podstawą dania jest ryż, bulion, masło i parmezan. Dodatki mogą być różnorodne, najczęściej są to grzyby, zioła, kurczak lub warzywa. Często wybierane są też opcje sezonowe, np. risotto ze szparagami.

Przepis na risotto z grzybami leśnymi

Składniki na risotto z grzybami

5-6 ulubionych grzybów leśnych (świetnie sprawdzą się borowiki lub prawdziwki),

200 g ryżo arborio

1 litr bulionu warzywnego

cebula,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki masła

3/4 szklanki tartego Parmezanu

sól, pieprz, tymianek

opcjonalnie: 100 ml białego wina

Jak zrobić risotto z grzybami?

Na 2 łyżkach masła w dużym garnku podsmażyć cebulę na złoto, pod koniec dodać czosnek. Dodać ryż, smażyć jeszcze 2-3 minuty. Dodawaj po chochelce bulionu, za każdym razem przemieszaj i poczekaj aż wywar zostanie wchłonięty przez ryż. Do ostatniej porcji bulionu dodaj wino, jeśli używasz. Na patelni podsmaż grzyby na łyżce masła. Temperatura musi być wysoka, tak by usmażyły się na złoto, a nie udusiły. Risotto dopraw solą, pieprzem i tymiankiem. Dodaj łyżkę masła, parmezan i grzyby. Podawaj ze świeżymi ziołami.

Jak przygotować risotto z suszonych grzybów?

Risotto można również przygotować z grzybów suszonych, najpierw trzeba je jednak namoczyć. Grzyby wrzucamy do chłodnej wody na minimum kilka godzin lub całą noc. Tak przygotowane grzyby dorzucamy do garnka w momencie podsmażania ryżu. Podsmażanie ich oddzielnie nie ma sensu, robi się to w celu zachowania jędrności i smaku grzybów. Te suszone i namoczone są miękkie i nie mają takich walorów smakowych jak świeże.