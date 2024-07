Łojotokowe zapalenie skóry nierozerwalnie wiąże się z nadmierną pracą gruczołów łojowych, które produkują sebum, czyli łój. Do takiej sytuacji doprowadza kumulacja kilku czynników, np. intensywnego stresu, nadwagi, złego stanu zdrowia, zaburzeń hormonalnych czy przesuszenia organizmu.

Do łojotokowego zapalenia skóry predysponują też niektóre choroby i przyjmowanie niektórych leków.

Bezpośrednia przyczyna łojotokowego zapalenia skóry – nadmiar sebum i drożdżaki

U osób dorosłych łojotokowe zapalenie skóry jest często wynikiem długotrwałego silnego stresu, przesuszenia organizmu, zaburzeń hormonalnych i nadwagi. Te czynniki nie tylko zwiększają produkcję łoju, a to z kolei wpływa na nadmierne namnażanie i działalność drożdżaków, które na skórze ludzkiej występują naturalnie. Przez to organizm produkuje jeszcze więcej sebum, jest to zatem samonakręcająca się spirala. Drożdżaki wzmagają stan zapalny i sprzyjają nawrotom choroby.

Zaburzenia hormonalne a łojotokowe zapalenie skóry

Zwiększona produkcja łoju może wynikać z anormalnych wartości hormonów w organizmie. Dlatego bardzo często na łojotokowe zapalenie skóry zapadają osoby w okresie dojrzewania, wówczas sebum przyczynia się też do wykwitów trądziku młodzieńczego. Trądzik, trądzik różowaty i łuszczyca sprzyjają łojotokowemu zapaleniu skóry. Na tę chorobę narażone z powodu zmian hormonalnych są także niemowlęta oraz osoby w przedziale wiekowym od 30. do 60. roku życia. Po 50. roku życia problem powraca szczególnie często u mężczyzn i ma to związek m.in. ze zwiększoną produkcją testosteronu, który stymuluje gruczoły łojowe do pracy.

Łojotokowe zapalenie skóry może być skutkiem innych chorób

Na łojotokowe zapalenie skóry chorują często osoby o obniżonej odporności i z niektórymi schorzeniami ogólnoustrojowymi. W grupie ryzyka są diabetycy, chorzy na WZW typu C, osoby z zespołem Downa, cierpiący na chorobę Parkinsona, padaczkę, zapalenie trzustki czy depresję i stany lękowe. Łojotokowe zapalenie skóry jest częste wśród osób nadużywających alkohol i odżywiających się nieprawidłowo. Jego wystąpieniu sprzyjają też wymienione wcześniej choroby skóry – trądzik różowaty, trądzik i łuszczyca. Również niektóre leki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby, w tym interferon czy lit.

Czynniki środowiskowe powodujące łojotokowe zapalenie skóry

Nadmierną produkcję łoju powodują też czynniki środowiskowe. Mocne przesuszanie skóry nie rozwiązuje problemu, a go nasila, niekorzystanie zatem działa długie przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych czy mocno ogrzewanych. Łojotokowemu zapaleniu skóry sprzyjają również zanieczyszczone powietrze oraz niewłaściwa pielęgnacja i podrażnienia. Należy uważać na sztuczne substancje zawarte w szamponach czy innych kosmetykach do włosów. Lepiej unikać konserwantów i barwników, a także mocnych kosmetyków, które mogą podrażniać wrażliwą skórę.