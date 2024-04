W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Conan Kaźmierski wdał się w dyskusję z Iwoną Pavlović. W sieci zawrzało, a internauci nie pozostawili na nim suchej nitki. Okazało się nawet, że produkcja tanecznego show ma dość zachowania syna Dagmary Kaźmierskiej, a jego obecność w studiu nagraniowym miała być pod znakiem zapytania. Teraz wszystko stało się jasne.

W ostatnim odcinku Conan Kaźmierski wtargnął na parkiet "Tańca z Gwiazdami" i skradł całe show. Wdał się w niecodzienną dyskusję z Czarną Mambą, co nie spodobało się fanom, produkcji, a nawet jego mamie- Dagmarze Kaźmierskiej, która przed naszą kamerą przyznała, że zachowanie Conana było karygodne i nie powinien już nigdy więcej pojawić się w studiu "Tańca z Gwiazdami".

Potrzebuję jego siły, ale on powinien mieć karę i w ogóle nie wejść na show(...) Conanem zawładnęły emocje(...) nigdy nie będzie siedział przy stoliku, bo nigdy nie wiadomo co mu do tej głowy wpadnie!

- mówiła wówczas Kaźmierska.