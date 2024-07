Przyczyny rozwoju guza chromochłonnego nadnerczy nie są dokładnie określone. Guz nadnercza jest zmianą nowotworową, której towarzyszą liczne objawy. Dominujące symptomy choroby wywodzą się z układu współczulnego, ale mogą pojawić się również symptomy ze strony innych układów, na przykład bóle brzucha, nudności, wymioty.

Guz chromochłonny jest zmianą nowotworową lokalizującą się w rdzeniu nadnerczy. W ponad 95 procent przypadków jest to nowotwór o charakterze łagodnym, nie dający przerzutów do innych narządów. Zapadalność na chorobę przypada na osoby powyżej 40. roku życia.

Istota choroby

Guz nadnercza jest nowotworem hormonalnie czynnym. Objawy towarzyszące chorobie są wynikiem nadmiernej produkcji i wydzielania amin katecholowych do krwi: adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy. Katecholaminy pobudzają układ współczulny, czyli układ nerwowy, który współpracuje z gruczołami wydzielającymi hormony do krwi i odpowiada za podniesie aktywności człowieka w trakcie uprawiania sportu czy w sytuacjach zagrożenia. Powoduje to przyspieszenie pracy serca, bladość powłok skórnych oraz wzrost ciśnienia krwi. Guz w 90 procentach przypadków rozwija się w obrębie jednego nadnercza. Niekiedy nowotwór umiejscawia się w innych miejscach ludzkiego organizmu, na przykład w okolicy nerek lub wątroby, w pęcherzu moczowym, gruczole krokowym czy worku osierdziowym.

Przyczyny guza nadnerczy

Przyczyny powstawania guza chromochłonnego nie są znane. W niektórych przypadkach rozwój guza jest warunkowany genetycznie. Nowotwór rozwija się, gdyż komórki z których jest zbudowany wydzielają zbyt duże ilość amin katecholowych. Hormony te, oddziałując na układ nerwowy, powodują zmiany dotyczące pracy serca, ciśnienia krwi oraz stężenia glukozy. Guzowi nadnerczy mogą towarzyszyć inne choroby nowotworowe dotyczące przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc.

Objawy guza chromochłonnego nadnerczy

Cechą charakterystyczną objawów guza nadnerczy jest ich napadowy charakter, nawrotowość oraz zmienność nasilenia. Wśród specyficznych objawów choroby wyróżnia się napadowe bóle głowy, wzmożoną potliwość, bladość powłok skórnych, uczucie nierównego bicia serca, hipotonię ortostatyczną, skoki ciśnienia tętniczego krwi, drżenia mięśniowe, uczucie lęku i niepokoju, bóle w klatce piersiowej, rozszerzone źrenice. Objawy mogą dotyczyć układu pokarmowego wówczas pojawiają się nudności, wymioty, zaparcia i bóle brzucha. Choroba może mieć przebieg bezobjawowy.

Nadciśnienie tętnicze przy guzie nadnercza

Guz nadnerczy bardzo często staje się przyczyną wystąpienia nadciśnienia tętniczego, które może mieć charakter napadowy bądź stały. Wydzielane w nadmiernych ilościach aminy katecholowe pobudzając receptory naczyń krwionośnych oraz mięśnia sercowego powodują wzrost ciśnienia. Charakterystycznym zjawiskiem jest hipotonia ortostatyczna, która objawia się spadkiem ciśnienia po zmianie pozycji ciała, niekiedy będąca przyczyną omdleń.

Nowotwór może przyczynić się do ostrego zespołu wieńcowego objawiającego się bólami w klatce piersiowej, przyspieszoną akcją serca oraz wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. Dochodzi do ostrego zapalenia mięśnia sercowego, a także osłabienia układu odpornościowego.